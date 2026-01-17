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U SARTR-u večeras drama „Podroom“

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu “Tebe ljubi duša moja”

Scena iz drame “Podroom”. Sartr.ba

I. P.

17.1.2026

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Podroom” autora Armina Behrema. Režiju potpisuje Ajla Bešić, a uloge tumače: Faruk Hajdarević, Anastasija Dunjić, Dino Sarija i Edin Koja Avdagić.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Tebe ljubi duša moja” reditelja Harisa Pašovića.

Igraju: Gordana Boban, Enes Salković, Alen Konjicija, Vanesa Glođo, Marko Petković, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Hana Zrno, Admir Glamočak, Mirela Lambić, Dina Mušanović i Nedim Džinović.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
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