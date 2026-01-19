U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Mišolovka“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena drama “Mišolovka” prema istoimenom romanu “kraljice krimića” Agate Kristi (Agatha Christie).

Režiju potpisuje Branko Vekić, a uloge tumače: Filip Radovanović, Belma Salkunić-Bektešević, Mak Čengić, Emina Muftić, Mirvad Kurić, Sanela Pepeljak, Riad Ljutović i Enes Kozličić.

“Potpuni stranci”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Potpuni stranci” Paola Đenovezea (Genovese).

Rediteljica je Lajla Kaikčija, a igraju: Sabit Sejdinović, Vanesa Glođo, Senad Alihodžić, Dina Mušanović, Alban Ukaj, Nadine Mičić i Igor Skvarica.

“Mjera za mjeru”

Na repertoaru Sarajevskog ratnog teatra večeras, u 22.00 sati, bit će predstava “Mjera za mjeru” Vilijama Šekspira (Willam Shakespeare).

Reditelj je Mirko Radonjić, a glume: Snežana Bogićević, Ana Mia Karić, Adnan Kreso, Hana Zrno, Kemal Rizvanović, Matea Mavrak i Faruk Hajdarević.