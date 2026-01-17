Video / Emotivna životna priča Alena Muhića pretočena u knjigu prvi put promovirana u RS

„Šta ti hoćeš, ti si četničko kopile…“ – riječi koje su pratile Alena Muhića kroz djetinjstvo u Bosni i Hercegovini. Danas, Alen svoju priču dijeli javno, prvi put u Republici Srpskoj, kroz knjigu „Ja sam Alen“, koja svjedoči o životu obilježenom ratom, traumom i nevidljivošću djece rođene iz ratnog silovanja.
Promociju u Novoj Kasabi organizirali su Rijaset Islamske zajednice u BiH i Udruženje žena „Jadar“ Konjević Polje, na čelu s predsjednicom Ifetom Merjemić, a vodila ju je Medina Mehmedović-Mulalić.
Alen je ispričao kako je sa devet godina saznao da ljudi koji su ga odgajali nisu njegovi biološki roditelji, te da je rođen iz čina ratnog silovanja u Foči. Bio je ostavljen u bolnici, dok su ga potom posvojili Muharem i Advija Muhić, koji su mu pružili ljubav i sigurnost.
Posebno emotivan trenutak bio je susret s biološkom majkom, kada mu je rekla: „Isti si otac.“ Iako ga je ta rečenica duboko pogodila, Alen danas govori o oprostu, ljubavi i ljudskom dostojanstvu.
Danas je Alen suprug i otac trojice sinova, te ističe važnost borbe za prava i vidljivost djece rođene u ratnim okolnostima: „Mi smo 30 godina bili nevidljivi.“
Njegova priča nije o silovanju – ona je priča o ljubavi, izboru i opstanku, i sada, prvi put, izgovorena i u Republici Srpskoj.