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KONJEVIĆ POLJE

Video / Emotivna životna priča Alena Muhića pretočena u knjigu prvi put promovirana u RS

Posebno emotivan trenutak bio je susret s biološkom majkom, kada mu je rekla: „Isti si otac.“

Promocija knjige - Avaz
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A. B.

17.1.2026

„Šta ti hoćeš, ti si četničko kopile…“ – riječi koje su pratile Alena Muhića kroz djetinjstvo u Bosni i Hercegovini. Danas, Alen svoju priču dijeli javno, prvi put u Republici Srpskoj, kroz knjigu „Ja sam Alen“, koja svjedoči o životu obilježenom ratom, traumom i nevidljivošću djece rođene iz ratnog silovanja.

Promociju u Novoj Kasabi organizirali su Rijaset Islamske zajednice u BiH i Udruženje žena „Jadar“ Konjević Polje, na čelu s predsjednicom Ifetom Merjemić, a vodila ju je Medina Mehmedović-Mulalić.

Alen je ispričao kako je sa devet godina saznao da ljudi koji su ga odgajali nisu njegovi biološki roditelji, te da je rođen iz čina ratnog silovanja u Foči. Bio je ostavljen u bolnici, dok su ga potom posvojili Muharem i Advija Muhić, koji su mu pružili ljubav i sigurnost.

Posebno emotivan trenutak bio je susret s biološkom majkom, kada mu je rekla: „Isti si otac.“ Iako ga je ta rečenica duboko pogodila, Alen danas govori o oprostu, ljubavi i ljudskom dostojanstvu.

Danas je Alen suprug i otac trojice sinova, te ističe važnost borbe za prava i vidljivost djece rođene u ratnim okolnostima: „Mi smo 30 godina bili nevidljivi.“

Njegova priča nije o silovanju – ona je priča o ljubavi, izboru i opstanku, i sada, prvi put, izgovorena i u Republici Srpskoj.

# KONJEVIĆ POLJE
# ALEN MUHIĆ
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