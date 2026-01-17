Video / Emotivna životna priča Alena Muhića pretočena u knjigu prvi put promovirana u RS

Promociju u Novoj Kasabi organizirali su Rijaset Islamske zajednice u BiH i Udruženje žena „Jadar“ Konjević Polje, na čelu s predsjednicom Ifetom Merjemić, a vodila ju je Medina Mehmedović-Mulalić.

„Šta ti hoćeš, ti si četničko kopile…“ – riječi koje su pratile Alena Muhića kroz djetinjstvo u Bosni i Hercegovini. Danas, Alen svoju priču dijeli javno, prvi put u Republici Srpskoj, kroz knjigu „Ja sam Alen“, koja svjedoči o životu obilježenom ratom, traumom i nevidljivošću djece rođene iz ratnog silovanja.

Alen je ispričao kako je sa devet godina saznao da ljudi koji su ga odgajali nisu njegovi biološki roditelji, te da je rođen iz čina ratnog silovanja u Foči. Bio je ostavljen u bolnici, dok su ga potom posvojili Muharem i Advija Muhić, koji su mu pružili ljubav i sigurnost.

Posebno emotivan trenutak bio je susret s biološkom majkom, kada mu je rekla: „Isti si otac.“ Iako ga je ta rečenica duboko pogodila, Alen danas govori o oprostu, ljubavi i ljudskom dostojanstvu.

Danas je Alen suprug i otac trojice sinova, te ističe važnost borbe za prava i vidljivost djece rođene u ratnim okolnostima: „Mi smo 30 godina bili nevidljivi.“

Njegova priča nije o silovanju – ona je priča o ljubavi, izboru i opstanku, i sada, prvi put, izgovorena i u Republici Srpskoj.