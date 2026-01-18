Albina Huskić, članica Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo: Predanost, disciplina i ljubav prema sceni

Iza baletske scene stoje godine rada koje publika rijetko vidi. Albina Huskić, članica Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, svoju karijeru gradi upravo na toj tihoj, ali istrajnoj posvećenosti. Njena priča isprepletena je dugogodišnjim radom, umjetničkim sazrijevanjem i odgovornošću prema sceni.

U razgovoru za naš list, mlada umjetnica govori o svim izazovima i ljepotama ovog poziva, odnosu s publikom, ali i o potrebi da se balet i kulturne institucije posmatraju dugoročno: kao vrijednost koja se čuva sistemski.

Borba i snaga

Baletom se bavite od djetinjstva, a danas ste član Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo. Kako je izgledao Vaš put od prvih koraka do profesionalne scene?

- Prije nego što ću upisati baletsku školu, trenirala sam latinoameričke i standardne plesove četiri godine i na audiciju za baletsku školu sam otišla veoma naivno, ne znajući šta me zapravo čeka. Po završetku Osnovne muzičke i baletske škole „Novo Sarajevo“, upisala sam Srednju muzičku školu u Sarajevu, Odsjek za klasični balet. Imala sam veliku sreću tada, što trenutno, nažalost, nije situacija, da tokom četiri godine svog školovanja aktivno igram u gotovo svim baletskim predstavama na tadašnjem repertoaru. Moje zaposlenje u Ansamblu Baleta je samim time bio veoma logičan slijed događaja i dio sam istog već punih jedanaest godina.

Ova karijera često se opisuje kao kratka, ali izuzetno zahtjevna. Šta Vam je bilo najteže, a šta najljepše u godinama provedenim na sceni?

- Svaki trenutak proveden na sceni i razmjena energije s publikom za mene predstavlja najljepši dio našeg posla. Ja se iskreno nadam da ono najbolje i najljepše u mojoj karijeri tek dolazi. Teža strana ovog posla je svakodnevna mentalna borba sa samim sobom i s očekivanjima koja sama sebi namećem ili ih drugi nameću iz raznih razloga.

Posebno mjesto

Iza Vas su brojne klasične i savremene predstave. Postoji li uloga ili balet koji vam je posebno ostao u sjećanju i zašto?

- Predstava „Stabat Mater“ će uvijek imati posebno mjesto u mojoj karijeri s obzirom na to da sam tada, nakon četiri godine provedene u ansamblu, odigrala svoju prvu solističku ulogu koju mi je dodijelio danas već svjetski poznati koreograf Edvard Klug (Edward Clug). Osim te, tu su svakako uloge Zle Kraljce, mame Monteći (Montecchi) i Senije Zolj.

Balet u Bosni i Hercegovini često se bori za prostor i publiku. Kako Vi vidite budućnost profesije kod nas i šta bi, prema Vašem mišljenju, moglo poboljšati položaj umjetnosti?

- Ja mislim da balet itekako ima svoju publiku, jer su sve baletske predstave koje igramo skoro pa uvijek ispunjene do posljednjeg mjesta. Ono što je bitno i na čemu se mora raditi je saradnja između baletskih škola i Narodnog pozorišta jer će sarajevski balet opstati samo ako bude imao domaću bazu. Također, mislim da bi posjećivanje baletskih predstava trebalo biti obavezno za sve učenike osnovnih i srednjih škola jer će se na taj način ova predivna umjetnosti približiti mladim generacijama.

Sticanje znanja

Postoji li još neki poziv u kojem biste se voljeli oprobati?

- Trenutno studiram poslovnu psihologiju na Fakultetu za menadžment i poslovu ekonomiju. Ono što smatram da je prijeko potrebno svim kulturnim ustanovama, pogotovo pozorištima, jeste konkretan menadžment ljudskih resurasa, koji je suštinski trenutno nepostojeći. Voljela bih da znanje koje steknem u budućnosti iskoristim u unapređenju ovog sektora.