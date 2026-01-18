Adnan Hasković otkriva tajne novog filma o Olimpijskim igrama: Sarajevo je bilo svjetska pozornica za razbijanje predrasuda

Bh. filmski projekt s jasnim svjetskim ambicijama, dokumentarni film „Sarajevski spust 1984“, ulazi u fazu intenzivnog snimanja i već sada se profilira kao jedan od najznačajnijih projekata iz Bosne i Hercegovine.

Film donosi istinitu i snažnu priču o Lamineu Guejeu (Gueye), prvom tamnoputom sportisti koji je učestvovao na Zimskim olimpijskim igrama, i to upravo u Sarajevu 1984. godine, gradu koji je tada postao simbol otvorenosti, zajedništva i rušenja predrasuda.

Brojni međunarodni uspjesi

Druga faza snimanja počela je 15. januara dolaskom Laminea Guejea u Sarajevo, prvi put nakon Zimskih olimpijskih igara, a kamera će bilježiti njegov povratak na olimpijske planine i u urbane prostore grada, čineći Sarajevo ne samo lokacijom nego i ključnim narativnim nosiocem filma.

Iza projekta stoji glumac i producent Adnan Hasković, koji se nakon brojnih međunarodnih projekata svjesno okreće filmovima sa snažnom društvenom porukom, dok ideju za film potpisuje autorica i rediteljica Aleksandra Fracassa-Kostić.

Hasković u razgovoru za „Dnevni avaz“ otkriva sve detalje snimanja, poruku ovog filma, ali i odakle ideja da se baš sada uđe u jedan ovakav projekt.

Šta vas je u priči o Lamineu Guejeu najviše pogodilo na ličnom nivou i u kojem trenutku ste znali da to mora postati film?

- Kada mi je rediteljica Aleksandra ispričala priču o Lamineu, u tom trenutku nisam znao da se sve desilo u mom rodnom gradu 1984. godine. Krenuli smo u istraživanje i shvatili koliko je ta priča impozantna. Lamine je prvi tamnoputi čovjek koji je ikada učestvovao na Zimskim olimpijskim igrama. Radni naziv filma na engleskom je 'Unstoppable', jer je on čovjek koji je vjerovao u sebe i razbijao predrasude. Bio je svjestan da neće biti među najboljim takmičarima, ali njegovo učešće ima jednu širu, društvenu dimenziju. Razbijao je okvire i pokazao da čovjek iz Afrike, za kojeg se smatralo da nema veze sa zimskim sportovima, može stati na olimpijsku stazu. Mene posebno intrigira činjenica da danas živimo u vremenu sve izraženijeg fašizma i rasizma, zbog čega je važno poslati poruku otpora, slobode i vjere u čovjeka. Nije slučajno da se ova priča desila u Sarajevu, gradu koji je kroz historiju prihvatao druge i drugačije.

Zašto je bilo važno da se ova priča ispriča upravo sada, gotovo četiri decenije nakon Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu?

- Neke priče se dese da bi tek kasnije ostavile svoj puni trag i smatram da je priča o Lamineu upravo takva. Nakon 40 godina treba ponovo da zasja i podsjeti na vrijeme kada je Sarajevo bilo svjetska pozornica za razbijanje predrasuda, kada je cijeli grad navijao za Laminea kao za svog i kada je svijet vidio da ljudi mogu biti jedni drugima saveznici, a da je različitost bogatstvo, a ne prijetnja.

Važnost za nove generacije

Povratak Laminea Guejea u Sarajevo nakon 1984. ima snažnu simboliku. Kako ste Vi lično doživjeli taj trenutak i šta on znači za film?

- Taj povratak ćemo bilježiti kamerom i on će biti izuzetno snažan. Rođen sam 1984. godine, nakon Olimpijade, i ne pamtim je. Tačno onoliko godina koliko je prošlo od Olimpijade, toliko imam i ja. Ovu priču doživljavam kao ličnu i izuzetno važnu za nove generacije jer moramo odrastati na kulturi pobjednika, vjerovati u sebe i ne imati kompleks manje vrijednosti zato što dolazimo iz male zemlje.

Sarajevo u ovom filmu nije samo kulisa, već narativni subjekt. Kako ste grad i njegovu historiju utkali u strukturu dokumentarca?

- Sarajevo nije slučajno pozornica ove priče. Prva i najbolje organizovana Zimska olimpijada desila se upravo ovdje, prvi tamnoputi olimpijac na Zimskim igrama nastupio je u Sarajevu, a grad koji je kroz historiju prihvatao autsajdere i one na koje se nije računalo nosi snažnu simboliku. Sve u ovom filmu ima svoj razlog i značenje.