U Narodnom pozorištu Sarajevo drama „O medvjedima i ljudima“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena drama “O medvjedima i ljudima” autora i reditelja Saše Anočića.

Kostimografkinja je Lejla Hodžić, scenograf Josip Lovrenović, dramaturginja Džejna Hodžić, a muziku potpisuje Matija Antolić.

Uloge tumače: Mediha Musliović, Aleksandar Seksan, Minka Muftić, Milan Pavlović, Nerman Mahmutović, Sanela Pepeljak, Aldin Omerović, Merima Lepić-Redžepović i Vedran Đekić.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje komediju „Umri muški“ autora Alde Nikolaja.

Režiju potpisuje Admir Glamočak, a uloge tumače: Admir Glamočak, Tatjana Šojić i Ermin Bravo.