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U Narodnom pozorištu Sarajevo drama „O medvjedima i ljudima“

Kamerni teatar 55 prikazuje komediju „Umri muški“

Detalj iz drame “O medvjedima i ljudima”. Nps.ba

I. P.

20.1.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena drama “O medvjedima i ljudima” autora i reditelja Saše Anočića. 

Kostimografkinja je Lejla Hodžić, scenograf Josip Lovrenović, dramaturginja Džejna Hodžić, a muziku potpisuje Matija Antolić.

Uloge tumače: Mediha Musliović, Aleksandar Seksan, Minka Muftić, Milan Pavlović, Nerman Mahmutović, Sanela Pepeljak, Aldin Omerović, Merima Lepić-Redžepović i Vedran Đekić.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje komediju „Umri muški“ autora Alde Nikolaja.

Režiju potpisuje Admir Glamočak, a uloge tumače: Admir Glamočak, Tatjana Šojić i Ermin Bravo.

# DRAMA
# KULTURA
# KOMEDIJA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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