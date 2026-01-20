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AUTENTIČNO I JEDINSTVENO

Nebojša Dimovski uoči otvaranja nove izložbe: Proživljavao sam sopstveni sevdah

Projekt je dobio podršku UNESCO-a

Nebojša Dimovski o novoj izložbi. Ustupljena fotografija

Piše: Ajla Pehlivan

20.1.2026

Mostarski akademski slikar Nebojša Dimovski već dugi niz godina istražuje granice vizuelnog izraza i emotivnog doživljaja. Njegova nova izložba, „Sevdisanje slikom“, koja će premijerno biti predstavljena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine 24. januara, rezultat je ličnog susreta sa sevdalinkom – ne samo kao muzikom, već kao prostorom tihe unutrašnje snage i emotivne introspekcije.

Omaž umjetnicima

Kroz novi poduhvat, Dimovski odaje počast najvećim interpretatorima sevdalinke, ali i svim anonimnim dušama koje su kroz generacije živjele i nosile sevdah. U razgovoru za „Dnevni avaz“, otkriva kako je nastala cjelokupna ideja.

- Proživljavao sam jaku emociju i sopstveni sevdah, a u isto vrijeme sam dao omaž umjetnicima sevdaha. Izložba je podijeljena na četiri dijela gdje je po pet slika izvođača starih i novih generacija, pet slika pjesama sevdaha i pet ličnih interpretacija sevdaha kao pojma – rekao je Dimovski te dodao kako je projekt dobio podršku UNESCO-a.

Kako kaže, iza novih slika stoji dug vremenski period te niz emocija.

- Riječ je o jako kompleksnoj temi i to je moj pokušaj da vizuelno prikažem nešto što je toliko upečatljivo. Ideja je nastala od ličnog proživljavanja sevdaha, teške ljubavne priče gdje sam ja dodirnuo neke dubine duše i onda tražio način da to ispoljim. Sevdah se ukazao kao savršeno rješenje – rekao je umjetnik.

Kultura - Avaz
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Životni putevi

Nebojša Dimovski rođen je u Mostaru, a svoje akademsko obrazovanje, između ostalog, sticao je u Sarajevu, Rimu i Madridu, gdje je učestvovao na prestižnim izložbama i nagradnim konkursima. Njegova umjetnička putovanja kroz različite kulture oblikovala su njegovu percepciju umjetnosti, a istovremeno ga vraćaju doma.

- Zbog naše situacije na Balkanu, život me vodio na različita mjesta. Nikada nisam živio u istom gradu više od pet ili šest godina i to je postala neka navika, kad god prođem neku monotoniju tražim novi izazov ili mjesto koje me može inspirisati – ispričao je Dimovski.

Izložba u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine ostaje otvorena do 29. januara, a nakon toga je cilj da putuje i van granica naše države.

Pravi trenutak

Za kraj imao je važan savjet za sve mlade koji teže istom cilju.

- Takva iskustva su jako važna u životu jer otvore vidike, razmišljate drugačije i upoznajete nove kulture. To bih svakako savjetovao mladima, da odu negdje, ali da se vrate i pomognu našoj državi. A, što se tiče umjetnosti, izazovan je put i trebate biti jako istrajni. Ako ste umjetnik ne možete pobjeći od nje, samo trebate sačekati pravi trenutak kada će se trud isplatiti – poručio je Nebojša Dimovski. 

# IZLOŽBA
# SEVDAH
# HISTORIJSKI MUZEJ BIH
# NEBOJŠA DIMOVSKI
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