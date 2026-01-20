Nebojša Dimovski uoči otvaranja nove izložbe: Proživljavao sam sopstveni sevdah

Mostarski akademski slikar Nebojša Dimovski već dugi niz godina istražuje granice vizuelnog izraza i emotivnog doživljaja. Njegova nova izložba, „Sevdisanje slikom“, koja će premijerno biti predstavljena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine 24. januara, rezultat je ličnog susreta sa sevdalinkom – ne samo kao muzikom, već kao prostorom tihe unutrašnje snage i emotivne introspekcije.

Omaž umjetnicima

Kroz novi poduhvat, Dimovski odaje počast najvećim interpretatorima sevdalinke, ali i svim anonimnim dušama koje su kroz generacije živjele i nosile sevdah. U razgovoru za „Dnevni avaz“, otkriva kako je nastala cjelokupna ideja.

- Proživljavao sam jaku emociju i sopstveni sevdah, a u isto vrijeme sam dao omaž umjetnicima sevdaha. Izložba je podijeljena na četiri dijela gdje je po pet slika izvođača starih i novih generacija, pet slika pjesama sevdaha i pet ličnih interpretacija sevdaha kao pojma – rekao je Dimovski te dodao kako je projekt dobio podršku UNESCO-a.

Kako kaže, iza novih slika stoji dug vremenski period te niz emocija.

- Riječ je o jako kompleksnoj temi i to je moj pokušaj da vizuelno prikažem nešto što je toliko upečatljivo. Ideja je nastala od ličnog proživljavanja sevdaha, teške ljubavne priče gdje sam ja dodirnuo neke dubine duše i onda tražio način da to ispoljim. Sevdah se ukazao kao savršeno rješenje – rekao je umjetnik.