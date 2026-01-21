U SARTR-u večeras drama “Još uvijek smo živi”

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Još uvijek smo živi” autorice Nejre Babić, a u režiji Gianluce Iumienta.

Uloge tumače: Selma Alispahić, Matea Mavrak, Davor Sabo i Sanjin Arnautović.

“Ljubičasto”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Ljubičasto” rediteljice Selme Spahić.

Uloge tumače: Tatjana Šojić, Maja Izetbegović, Boris Ler, Davor Golubović, Sabit Sejdinović i Anja Kraljević.

„Hasanaginice“

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na maloj sceni “Stolaboratorija” prikazuje dramu „Hasanaginice“ autora i reditelja Danila Marunovića.

Uloge tumače: Mak Čengić, Belma Salkunić, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Nerman Mahmutović, Mona Muratović, Ermin Sijamija, Jasna Diklić, Mediha Musliović i Milan Pavlović.