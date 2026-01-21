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S POČETKOM OD 19:30

"Sarajevski trgovac" 22. januara na repertoaru NPS

Predstava za koju su dovoljni jedno pozorište, jedna knjiga i jedan grad

NPS - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. P.

21.1.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo u četvrtak, 22. januara sa početkom u 19.30 sati, bit će izvedena dramska predstava "Sarajevski trgovac" autora Igora Štiksa, u režijskoj postavci Michala Dočekala.

Ovo će biti jedinstvena prilika da sarajevska publika uživa u predstavi za koji su dovoljni jedno pozorište, jedna knjiga i jedan grad.

Tekst Sarajevski trgovac autora Igora Štiksa, jednog od najnagrađivanijih i izvođenijih bosanskohercegovačkih pisaca, napisan je posebno za Narodno pozorište Sarajevo.

Glumačku postavu čine: Faruk Hajdarević, Nerman Mahmutović, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Vedran Đekić, Milan Pavlović, Amina Begović, Riad Ljutović, Dino Bajrović, Irfan Ribić, Sara Seksan, Belma Salkunić Bektešević, Alen Konjicija, Sanjin Arnautović, Haris Bidžan i Amra Kapidžić.

- Ova je priča koja u svom središtu ima jednu knjigu (Hagadu) i njezine hrabre spasioce koji su se zbog te malene knjige kockali s vlastitim životima, jednog lošeg trgovca koji će zavoljeti teatar i jednog uspješnog trgovca nezainteresiranog za taj "cirkus“, ali čiji će dom (baš kao Despića kuća) postati ishodište pozorišta u Sarajevu, jednog austrougarskog sanjara "kuferaša“, neke druge sanjare s pištoljima u džepovima, jednog lopova koji će saznati zašto ljudi riskiraju živote zbog knjiga i jedne profesorice koja će otkriti život mimo knjiga… Jean-Luc Godard je, citirajući D. W. Griffitha, rekao da je za film dovoljna djevojka i pištolj. Za ovu predstavu su nam bili potrebni jedno pozorište, jedna knjiga i jedan grad  – istakao je autor "Sarajevskog trgovca“ Igor Štiks.

Dramaturg je Giorgio Ursini Uršić, scenograf David Marek, dizajn kostima uradila je Lejla Hodžić. Kompozitor je Mirza Redžepagić, video dizajn potpisuje Dino Hujić, dizajn svjetla Moamer Šaković.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.

# NPS
# KULTURA
# "SARAJEVSKI TRGOVAC"
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