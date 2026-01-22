Muzičko-poetski performans "Naše veče": Ivan Bosiljčić započinje bosanskohercegovačku turneju

Jedan od najomiljenijih glumaca regije Ivan Bosiljčić poznat je po brojnim talentima kojima osvaja publiku u različitim umjetničkim formama. Glumac u svojim nastupima vješto spaja muziku, film, teatar i književnost, a upravo taj spoj predstavlja njegov muzičko-poetski performans „Naše veče“, koji će bosanskohercegovačka publika imati priliku vidjeti po prvi put.

Mnogo ljubavi

Mini turneja počinje večeras, 22. januara, u BKC-u Tuzla, nastavlja se 23. januara u BKC-u Sarajevo, a završava 24. januara u Hrvatskom domu „Herceg Stjepan Kosača“ u Mostaru.

- 'Naše veče' je, kako mu i samo ime kaže, jedan projekat u koji smo utkali mnogo ljubavi i koji predstavlja posebno zadovoljstvo nama na sceni, ali i publici koja je do sada uživala u ovom spoju muzike, teatra, poezije, filma. Mislim da smo našli pravi omjer i da ovo putovanje kroz umjetnost zaista omogućava ljudima da uživaju u nečemu što nije uobičajena forma, ali je, s druge strane, nešto što dira u najdublje emocije svakog pojedinca – istakao je Bosiljčić u najavi projekta.

Emotivna ispovijest

Regionalno poznati glumac na sceni nastupa s bendom vrhunskih profesionalaca i uz snažnu emociju.

Program muzičko-poetske večeri podrazumijeva kombinaciju različitih umjetničkih formi, uz obradu popularnih muzičkih tema od 60-tih godina do danas. Filmska muzika, ex-yu evergrin i savremena pop-muzika, isprepletena je poezijom najvećih domaćih i stranih pjesnika. Ova muzička predstava je glumačka ispovijest obojena originalnim gitarskim aranžmanima i zvukom fada i džipsi muzike.