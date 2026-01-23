U SARTR-u večeras drama „Oslobođenje Sarajeva“

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Oslobođenje Sarajeva”, prema drami Dušana Jovanovića “Oslobođenje Skoplja”.

Reditelj je Haris Pašović, a uloge tumače: Davor Sabo, Maja Salkić, Mirela Lambić, Jasenko Pašić, Kemal Rizvanović, Hana Zrno, Faruk Hajdarević i Alen Konicija.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu Abdulaha Sidrana „Sjećaš li se Doli Bel“.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a igraju: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Tatjana Šojić, Feđa Štukan, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Enes Kozličić i Muhammed Nadarević.