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U SARTR-u večeras drama „Oslobođenje Sarajeva“

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu „Sjećaš li se Doli Bel“

Scena iz drame “Oslobođenje Sarajeva”. Sartr.ba

I. P.

23.1.2026

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Oslobođenje Sarajeva”, prema drami Dušana Jovanovića “Oslobođenje Skoplja”. 

Reditelj je Haris Pašović, a uloge tumače: Davor Sabo, Maja Salkić, Mirela Lambić, Jasenko Pašić, Kemal Rizvanović, Hana Zrno, Faruk Hajdarević i Alen Konicija.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu Abdulaha Sidrana „Sjećaš li se Doli Bel“.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a igraju: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Tatjana Šojić, Feđa Štukan, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Enes Kozličić i Muhammed Nadarević. 

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
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