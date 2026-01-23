Baletni klasici "Carmen; Bolero" sutra na repertoaru NPS

Baletni klasik "Carmen" kompozitora Rodiona Shchedrina, bit će izveden na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u subotu u 19.30 sati, a ljubitelji baletne umjetnosti imat će priliku uživati i u baletu "Bolero" Maurice Ravela.

U baletnoj predstavi "Carmen" igraju: Tamara Ljubičić, Aleksandar Trenevski, Evgeny Gaponko, Admir Kalkan, Mihail Mateescu, Nataša Gaponko, Amina Sulejmanagić,, Selma Efendić, Toko Tatekawa, Darika Dunganova,, Jovana Milosavljević Lovrenović,, Luisa Escamilla Rodriguez, Dalila Kaučić, Aleksandra Smiljanić, Bulat Gareev, Til Čmančanin, Denis Zhuchenko, Boris Vidaković, David Augusto Juarez Quiroga, Masafumi Okuzono i Goran Staniškovski.

Asistenti koreografkinje su Alenka Ribič i Anton Bogov, scenografkinja je Dinka Jeričević, kostimograf Michal Negrin, dizajn svjetla potpisuje Aleksandar Čavlek, baletmajstorica je Mia Jahić.

U baletnoj predstavi "Bolero" nastupiti će baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo kojeg čine: Tamara Ljubičić, Ekaterina Vereshchagina, Nataša Gaponko, Amina Sulejmanagić, Zulejha Kečo Kapidžić, Selma Efendić, Toko Tatekawa, Darika Dunganova, Lejla Bajramović, Jovana Milosavljević Lovrenović, Luisa Escamilla Rodriguez, Dora Kos, Dalila Kaučić, Aleksandra Smiljanić, Nadža Pušilo, Bulat Gareev, Boris Vidaković, Til Čmančanin, Denis Zhuchenko i Masafumi Okuzono.

Asistentica koreografa je Rieka Sumitomo, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Amra Zulfikarpašić, te baletmajstorica Mia Jahić.

Napominjemo, baletna predstava "Bolero" premijerno je izvedena u sklopu Svečane akademije povodom 40 godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, dok je premijera baletnog klasika "Carmen" upriličena 5. juna 2024. godine.