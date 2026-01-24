U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras baleti “Carmen” i “Bolero”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će balete “Carmen” kompozitora Rodiona Šerdina (Shchedrin) u koreografiji i režiji Valentina Turcua, te “Bolero” kompozitora Morisa Ravela (Maurice) u koreografija i režiji Takija Sumitoma (Takuy).

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će izvedena drama "Schindlerov lift" u režiji Kokana Mladenovića, nastala prema istoimenom romanu bh. pisca Darka Cvijetića.

Uloge tumače: Tatjana Šojić, Gordana Boban, Admir Glamočak, Aleksandar Seksan, Muhamed Hadžović, Maja Izetbegović, Senad Alihodžić, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović i djeca: Tijana Zeherović, Lana Zeničanin, Sin Kurt, Isa Seksan te Dino Hamidović.