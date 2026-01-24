Narodno pozorište Sarajevo ostalo bez direktora: Ministarstvo traži spuštanje kriterija kako bi se izabrao novi

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je kod Upravnog odbora Narodnog pozorišta Sarajevo (NPS) iniciralo promjenu uslova za izbor direktora ove ustanove s obzirom na to da su trenutni kriteriji strogi. Ovakva inicijativa je već dobila reakcije na društvenim mrežama, a istovremeno je Pozorište ostalo bez direktora.

U inicijativi Ministarstva kulture KS se navodi da Narodnom pozorištu prijeti blokada pri izboru rukovodstva zbog toga što su kriteriji, koji su doneseni 2016. i 2018. godine, strogi. Iz ministarstva ističu da prema tim kriterijima za izbor direktora ove javne ustanove ne postoji veliki broj kandidata koji bi mogli konkurisati na poziciju.

- Analizom utvrđenih uslova jasno je da se na konkurs može prijaviti svega nekoliko osoba - kazali su iz resornog ministarstva.

Hitan sastanak

Zbog toga je Ministarstvo zatražilo da Upravni odbor hitno održi sastanak i razmotri smanjenje kriterija za izbor novog direktora ove javne ustanove.

Prema važećim pravilima, kandidat za direktora Narodnog pozorišta Sarajevo mora imati završen fakultet umjetničkog ili srodnog smjera, kao i relevantne nagrade koje potvrđuju raniji profesionalni uspjeh.

Dio javnosti smatra da bi izmjene pravila značile svjesno obaranje kriterija uz obrazloženje da se na konkurs nema ko javiti. Na inicijativu Ministarstva stigle su i zvanične reakcije, među kojima je i saopćenje Sindikata srednjeg i visokog odgoja i obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor KS.

Iz Sindikata upozoravaju da se Narodno pozorište Sarajevo već mjesecima nalazi u problemu jer je direktor od augusta bio u tehničkom mandatu, te naglašavaju da je Upravni odbor odavno trebao raspisati konkurs za izbor novog direktora, ali to nije učinio.

- Iako ministarstvo ima legitimno pravo da inicira unapređenje normativnog okvira, postavlja se pitanje opravdanosti i vremenskog usklađivanja takve inicijative u trenutku kada institucija već funkcioniše bez stabilnog rukovodstva. Pokretanje izmjena ključnih općih akata u fazi upravljačkog vakuuma objektivno je dovelo do dodatnog usporavanja procesa raspisivanja javnog konkursa, te je stvorilo okolnosti u kojima se pitanje imenovanja direktora prolongira bez jasnog roka - poručili su iz Sindikata.

Dodali su i da su nadležni ranije imenovali Dinu Mustafića kao odgovornu osobu u Narodnom pozorištu Sarajevo, u trenutku kada je, prema tadašnjim uputama, već trebalo raspisati konkurs za novog direktora. Nova inicijativa za relaksiranje konkursnih uslova, kako navode, dodatno odgađa raspisivanje konkursa jer je prethodno potrebno izvršiti izmjene akata.

Zastupnica u Skupštini KS i delegatkinja Doma naroda FBiH Marijela Margeta Hašimbegović također se oglasila na društvenim mrežama, upozorivši da je, kako je navela, "pod plaštom 'izmjena općih akata', na sceni pokušaj sistemske degradacije profesionalnih standarda potrebnih za upravljanje Kućom na obali".

- Akademska zajednica i struka ne smiju šutjeti na sljedeće činjenice: Izmjene Pravila JU NPS u trenutku dok Pozorište nema direktora na puni mandat nisu ništa drugo do institucionalni inžinjering. Mijenjati ključne kriterije dok je konkurs 'na čekanju' narušava integritet ustanove i sugerira namjeru prilagođavanja funkcije kandidatu, a ne kandidata funkciji - poručila je Hašimbegović.

Mustafić se oprostio

U međuvremenu, dosadašnji direktor u tehničkom mandatu Dino Mustafić danas je na zvaničnoj stranici Narodnog pozorišta Sarajevo objavio oproštajno pismo upućeno uposlenicima. Mustafić je ranije imenovan za direktora Međunarodnog centra za mlade u Novom Sarajevu, a, kako je naveo, mjesecima je čekao da Upravni odbor Narodnog pozorišta Sarajevo raspiše konkurs za izbor novog direktora.

- Hvala vam na saradnji, povjerenju, radu i strpljenju. Na svakom sastanku, na svakoj probi, u kancelarijama, radionicama, garderobama i na sceni, nosili ste ovu kuću svojim znanjem, talentom i ljudskošću. Narodno pozorište Sarajevo nije samo institucija – ono je živi organizam, satkan od umjetnika, tehničara, administracije i svih onih čiji se rad često ne vidi pod svjetlima reflektora, ali bez kojeg reflektori ne bi imali smisla. Bila mi je čast dijeliti s vama odgovornost, dileme, uspjehe i tišine između aplauza - napisao je Mustafić.

Dodao je da odlazi s uvjerenjem da Narodno pozorište Sarajevo ima potencijal da nastavi rasti i razvijati se.

Mustafić je i ranije u više intervjua upozoravao na činjenicu da mu je mandat istekao, te da se Pozorište nalazi u problemu jer Upravni odbor još nije imenovao novog direktora.

- Moj mandat je završen i trenutno se nalazimo u prijelaznom periodu, u očekivanju imenovanja novog menadžmenta. Riječ je o administrativnoj fazi koja pokazuje koliko su takvi procesi ponekad sporiji, a institucije u tom vremenu ostaju u privremenom statusu - rekao je Mustafić.