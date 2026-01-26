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U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Hedda Gabler“

Sarajevski ratni teatar upriličit će predstavu “Puls”

Scena iz drame “Hedda Gabler”. Nps.ba

I. P.

26.1.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je drama “Hedda Gabler” Henrika Ibzena (Ibsen). Režiju potpisuje Nermin Hamzagić, dramaturgiju Asja Krsmanović, a uloge tumače: Mona Muratović, Aldin Omerović, Jasna Diklić, Belma Salkunić, Vedran Đekić i Ermin Sijamija.

Dramski tekst “Hedda Gabler” norveškog pisca i dramatičara Henrika Ibzena jedan je od najkompleksnijih, ali i najvještije napisanih tekstova u historiji svjetske dramske književnost. Lik Hedde Gabler, tvrde kritičari, jedan je od najsloženijih i najintrigantnijih.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, upriličit će predstavu “Puls”.

Reditelj je Ermin Bravo, a igraju: Ajla Alimanović, Boris Ler, Dragana Seferović, Jasmina Hadžihasanagić, Kemal Rizvanović, Lejla Alimanović i Mirna Ler.

# SARTR
# PULS
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# HEDDA GABLER
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