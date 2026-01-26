Spektakularna opera "Madama Butterfly" u srijedu na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u srijedu, 28. januara, s početkom od 19.30 sati bit će izvedena opera "Madama Butterfly" kompozitora Giacoma Puccinija, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Josip Šego, u režiji Tadije Miletića.

Dramatična i potresna priča o srazu dva svijeta u kojima bezuslovna ljubav nije bila dovoljna za sreću i miran život, uzburkala je publiku i kritiku već na samom početku i njenoj praizvedbi, ne prestajući očaravati ljubitelje opere sve do danas.

U operi "Madama Butterfly" uloge će ostvariti: Katarina Kikić Marić, Amir Saračević, Adelisa Saračević, Ileš Bečei, Denis Isaković, Erol Ramadanović, Jasmin Bašić, Zana Staniškovska, Siniša Markanović, Edin Daši, Josip Katavić, Dajana Šegvić, Zdenka Vaniček, Laura Kozlinger, te članica baletnog ansambla NPS Marijana Marić.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere Narodnog pozorišta, Balet Narodnog pozorišta te Sarajevska filharmonija.

- Naš zadatak nije bio samo da posle trideset godina ponovo postavimo ovo značajno delo na scenu već da oživimo jedan daleki svet Japana koji kroz duboku i potresnu priču iz gledalaca izvlači svu tugu, radost i strast skrivenu između nota i pokreta. Ovaj nepoznati svet protkan drevnim pravilima igra ulogu sudbine duboko ukorenjene u ljudsku dušu, osvetljavajući tamne kutke koje obasjava samo iskra časti. U ovom carstvu emocija, bavili smo se istraživanjem elemenata drevne Noh drame kao i idejama Butoh plesa, čija poetika postaje jezik tela, izraz dubokih osećanja koje reči ne mogu dočarati. Kroz poznate i dragocene vizuale japanske tradicionalne nošnje, sabrali smo mnogo toga važnog u nežnu simfoniju bola i ljubavi. Pokreti Noh teatra postaju šapat duše, izliv osećanja koji prelazi granice reči a poznati nemi krik se čuje glasnije od operskog belkanta - izjavio je reditelj opere "Madama Butterfly", Tadija Miletić.

Scenografkinja je Mirna Ler, dok je kostimografska rješenja uradila Vanja Ciraj Džudža.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.