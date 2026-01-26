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U NJEMAČKOJ

Promovirana knjiga „Jedinstvo u raznolikosti“ mr. sci. Sahudina Kačara

U okviru seminara o temi „Uloga folklora u razvoju socijalnih vještina djece i mladih“

Autor Kačar s promotorima. Avaz

Piše: Indira Pindžo

26.1.2026

U njemačkom gradu Mulheim an der Ruhr, 24. januara 2026. godine, u organizaciji Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva “Sebilj”, održana je promocija knjige „Jedinstvo u raznolikosti“, priručnika za rukovođenje folklornim ansamblom autora mr. sci. Sahudina Kačara.

Promocija je upriličena u okviru seminara o temi „Uloga folklora u razvoju socijalnih vještina djece i mladih“, a knjigu je izdalo Udruženje „BH Folk Fest“.

U prepunoj sali Centra za kulturu u Mulheim an der Ruhru, promotori knjige Alma Kačar, Nafija Višnjić i Sabina Kačar predstavili su ovo vrijedno djelo, ističući njegov značaj za očuvanje tradicije i unapređenje stručnog rada u folklornim ansamblima.

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Autor knjige, mr. sci. Sahudin Kačar, naglasio je da knjiga ne predstavlja samo doprinos očuvanju tradicije i identiteta kroz folklor, već da kroz svojih devet poglavlja nudi jasno i precizno definirane metode rada i izvođenja nastave.

Poseban akcent stavljen je na stručno vođenje folklornog ansambla i postizanje kvalitetnih rezultata, što predstavlja osnovni zadatak svakog centra za kulturu, kulturno-umjetničkog društva i svakog rukovodioca ansambla.

Veliki broj prisutnih, izvanredna organizacija uprave BKUD-a “Sebilj”, kao i inspirativni nastupi promotora, doprinijeli su da promocija knjige protekne u izuzetno uspješnoj i svečanoj atmosferi.

# PROMOCIJA KNJIGE
# KULTURA
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