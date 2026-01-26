Promovirana knjiga „Jedinstvo u raznolikosti“ mr. sci. Sahudina Kačara

U njemačkom gradu Mulheim an der Ruhr, 24. januara 2026. godine, u organizaciji Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva “Sebilj”, održana je promocija knjige „Jedinstvo u raznolikosti“, priručnika za rukovođenje folklornim ansamblom autora mr. sci. Sahudina Kačara.

Promocija je upriličena u okviru seminara o temi „Uloga folklora u razvoju socijalnih vještina djece i mladih“, a knjigu je izdalo Udruženje „BH Folk Fest“.

U prepunoj sali Centra za kulturu u Mulheim an der Ruhru, promotori knjige Alma Kačar, Nafija Višnjić i Sabina Kačar predstavili su ovo vrijedno djelo, ističući njegov značaj za očuvanje tradicije i unapređenje stručnog rada u folklornim ansamblima.