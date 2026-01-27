Podcaster Roberto Grujičić održat će live show u Sarajevu: Gost razgovora Feđa Štukan

U kinu Meeting Point u subotu, 7. februara, s početkom u 20 sati, sarajevska publika imat će priliku uživati u jedinstvenom formatu live podcasta u izvedbi jednog od autora regionalno priznatog podcasta "Dva i po psihijatra", dr. Roberta Grujičića.

Dr. Roberto Grujičić specijalista je dječije i adolescentne psihijatrije i jedan od autora podcasta "Dva i po psihijatra". Radi na Klinici za djecu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, a u svom radu fokusiran je na neurorazvoj, porodične odnose, traumu, savremene roditeljske prakse i mentalno zdravlje mladih. Njegov javni angažman usmjeren je ka destigmatizaciji psiholoških tema i njihovom približavanju svakodnevnom životu.

- Šta sve moraš da prođeš kroz život da bi mogao ovako da se suočiš sa samim sobom? To mi je bila prva pomisao kada sam zatvorio korice knjige 'Blank' autora Feđe Štukana. Ogoliti se tolikim auditorijumom bez skrivanja, opravdavanja i bez potrebe za uljepšavanjem zaslužuje veliko poštovanje. Iz te misli se i rodila ideja za ovaj razgovor koji nije zamišljen kao promocija knjige i ne kao neka dubinska psihološka analiza, više kao pokušaj da se ostane u onome što 'Blank' i jeste, a to je lično svjedočanstvo o tome kako izgleda kada dotakneš lično dno i šta poslije toga. Način na koji Feđa piše o svojim zavisnostima, autodestrukciji i teškim emocijama ne doživljavam kao priču o propasti, već kao dugotrajan pokušaj samoodržanja koji čitaoca vuče da se zagleda u svoju ličnost i preispita životne izbore. kao psihijatra, ali prije svega kao čovjeka, oduvijek me zanimao taj prostor između dijagnoza, etiketa i ekstremnih ponašanja. To je moj lični Blank, vječita profesionalna nepoznanica, koja ima svoju logiku tek onda kada se servira uz ovakav lični narativ koji Feđa nudi. Ovo je tribina za one koji umiju da čuju, koji žele da se preispitaju, koji možda uspiju i sebi da oproste, kao što je to, čini mi se, kroz ovu knjigu i autor uradio - izjavio je autor regionalno priznatog podcasta "Dva i po psihijatra" dr. Roberto Grujičić.

"Dva i po psihijatra" je jedan od najslušanijih regionalnih edukativnih podcasta o mentalnom zdravlju, koji kroz serije razgovora publici približava teme odnosa, roditeljstva, traume, savremenog društva i psiholoških fenomena iz svakodnevnog života. Format je prepoznatljiv po tome što ozbiljne teme čini pristupačnim širokoj publici, bez banalizacije i bez stručnog elitizma.