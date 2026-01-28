Amir Saračević o operi "Madama Butterfly": Muzika je maestralna, priča je bolna, realna

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras, 28. januara, s početkom u 19.30 sati, bit će izvedena opera „Madama Butterfly“ kompozitora Đakoma Pučinija (Giacomo Puccini). Uz Sarajevsku filharmoniju dirigovat će maestro Josip Šego, dok režiju potpisuje Tadija Miletić.
Sudar dva svijeta
Dramatična priča o sudaru dva svijeta, u kojoj bezuslovna ljubav nije dovoljna za sreću, i danas snažno dira publiku. Opera je još od praizvedbe oduševila kritiku i ljubitelje opere širom svijeta.
Uloge će tumačiti Katarina Kikić Marić, Amir Saračević, Adelisa Saračević, Ileš Bečei, Denis Isaković, Erol Ramadanović, Jasmin Bašić, Zana Staniškovska, Siniša Markanović, Edin Daši, Josip Katavić, Dajana Šegvić, Zdenka Vaniček, Laura Kozlinger, te članica baletnog ansambla NPS Marijana Marić. U predstavi učestvuju i solisti, hor i balet Narodnog pozorišta, uz Sarajevsku filharmoniju.
Ulogu Pinkertona tumači Amir Saračević, koji ističe da je opera „Madama Butterfly“ jedno od onih djela koja umjetnika potpuno oduševe.
- Muzika je maestralna, priča je bolna, realna. Iz moje perspektive, uloga Pinkertona predstavlja poseban izazov, jer pored toga što je pjevački izuzetno teška i iscrpljujuća uloga, on utjelovljuje sudar dva svijeta – zapadnjački ekspanzionizam i kapitalizam te duboke, tragične odanosti istoka – naglasio je Saračević za „Dnevni avaz“.
Govoreći o poruci koju opera nosi, istakao je da je ona i danas snažno aktuelna:
- Više empatije i saosjećanja, manje sebičnosti i snobizma da bi bili sretni. Ponašanje Pinkertona prema Cio Cio San, njegova sebičnost, odnos prema njoj kao da je igračka i igra sa ozbiljnim stvarima je za posljedicu dovelo do tragedije, smrti.
Od premijere do sada
Saračević je govorio i o zahtjevnosti same uloge, kao i o dugotrajnom procesu priprema. Kako kaže, uloga koju nosi zahtijeva posebnu, lirico-spinto vrstu glasa.
- Muzika je varljiva; na početku zvuči lagano i poletno, ali zahtijeva veliku izdržljivost, stabilne visine. Prvo sam se pripremao preslušavajući materijal, pa sam radio muzičke probe nekoliko mjeseci. Onda su na red došle muzičko-režijske probe koje su bile izuzetno detaljne, iscrpljujuće. Pinkerton glumački mora biti nadobudan, poletan, brz, a uz sve to ipak paziti i voditi računa na otkucaje srca, zadihanost, zbog jako teških pjevačkih dionica. Svako novo izvođenje ove opere je veliki izazov za ansambl i mislim da je predstava od premijere do sada dosta narasla, velikim angažmanom i zalaganjem našeg opernog ansambla – rekao je umjetnik.
Značajno djelo
O režijskom pristupu, reditelj Tadija Miletić ističe da cilj ansambla nije bio samo da se nakon trideset godina ovo značajno djelo ponovo postavi na scenu, već da se oživi daleki svijet Japana i kroz duboku, potresnu priču iz publike izvuče tuga, radost i strast skrivena između nota i pokreta.
Scenografkinja je Mirna Ler, dok je kostimografska rješenja kreirala Vanja Ciraj Džudža.
Ulaznice za predstave Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online ili direktno na blagajni pozorišta, a publiku zasigurno očekuje snažno emotivno operno iskustvo.