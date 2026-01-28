Amir Saračević o operi "Madama Butterfly": Muzika je maestralna, priča je bolna, realna

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras, 28. januara, s početkom u 19.30 sati, bit će izvedena opera „Madama Butterfly“ kompozitora Đakoma Pučinija (Giacomo Puccini). Uz Sarajevsku filharmoniju dirigovat će maestro Josip Šego, dok režiju potpisuje Tadija Miletić.

Sudar dva svijeta

Dramatična priča o sudaru dva svijeta, u kojoj bezuslovna ljubav nije dovoljna za sreću, i danas snažno dira publiku. Opera je još od praizvedbe oduševila kritiku i ljubitelje opere širom svijeta.

Uloge će tumačiti Katarina Kikić Marić, Amir Saračević, Adelisa Saračević, Ileš Bečei, Denis Isaković, Erol Ramadanović, Jasmin Bašić, Zana Staniškovska, Siniša Markanović, Edin Daši, Josip Katavić, Dajana Šegvić, Zdenka Vaniček, Laura Kozlinger, te članica baletnog ansambla NPS Marijana Marić. U predstavi učestvuju i solisti, hor i balet Narodnog pozorišta, uz Sarajevsku filharmoniju.

Ulogu Pinkertona tumači Amir Saračević, koji ističe da je opera „Madama Butterfly“ jedno od onih djela koja umjetnika potpuno oduševe.

- Muzika je maestralna, priča je bolna, realna. Iz moje perspektive, uloga Pinkertona predstavlja poseban izazov, jer pored toga što je pjevački izuzetno teška i iscrpljujuća uloga, on utjelovljuje sudar dva svijeta – zapadnjački ekspanzionizam i kapitalizam te duboke, tragične odanosti istoka – naglasio je Saračević za „Dnevni avaz“.