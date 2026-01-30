U SARTR-u večeras drama „Call me God“

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Call me God” rađenu prema tekstu grupe autora (Gian Maria Cervo, Marius von Mayenburg, Albert Ostermaier, Rafael Spregelburd), a u režiji Đanluke Iumienta (Gianluca).

“Call me God“ se bavi zastrašujućom, istinitom pričom o dvojici snajperista koji su u jesen 2002. godine terorizirali Vašington u periodu od tri sedmice. Dvojica muškaraca, pod nadimkom “Beltway Snipers”, ubili su najmanje deset građana. Pored jedne od žrtava ostavili su tarot kartu na kojoj je bilo napisano „Call me God“.

Bosanska verzija ove priče predstavljena je kao brehtovska epska drama, u kojoj pet glumaca ulazi i izlazi iz različitih uloga. Oni nose odjeću svih žrtava, vlastitih progonitelja, očevidaca i samih snajperista. Glumci Maja Salkić, Jasenko Pašić, Amila Terzimehić, Alban Ukaj, i Enes Kozličić tumače gotovo pedeset različitih likova.