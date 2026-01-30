Hana Zrno otkriva prve detalje nove predstave: Priča kakvu do sada nismo imali priliku gledati

U Sarajevskom ratnom teatru SARTR počele su probe za novu predstavu koja nastaje prema tekstu „Preobrazba: Geneza jednog propadanja“ Teodore Marković, a u režiji Luke Jovanova.

Radnja kroz osam scena prati život žene od rođenja do smrti, istražujući pitanja slobode i emancipacije. Predstava spaja kritički odnos prema patrijarhalnom društvu s modernim interpretacijama klasičnih narativa, obećavajući gledateljima snažno i emotivno iskustvo. Premijera je planirana za mart.

Glumica Hana Zrno za naš list otkriva prve detalje iz procesa rada, govoreći o slojevitosti uloga i temama koje predstava obrađuje.

- Jedan vrlo uzbudljiv projekat, nešto što mi se čini da do sada nismo imali priliku da gledamo, a tiče se transgeneracijske traume. Kroz cijeli projekt pratimo junakinju koja prolazi kroz sve životne faze, od rođenja do poznih godina života, period adolesnecncije, uloga majke i na kraju bake. Čini mi se da će biti vrlo uzbudljivo. Priča se najviše bazira na odnosu između majke i kćerke i toj traumi koja se prenosi. Dosta je zanimljiv tekst, pisan je u stihu, što je vrlo zanimljivo i meni izgleda kao neka moderna grčka tragedija – rekla nam je Zrno.

Osvrnula se na težinu i poruku projekta, a s obzirom na to da njena karijera većinom obuhvata ovakve uloge, ovo je još jedan u nizu projekata koji donose važne, društveno značajne i autentične priče, s kojima se s druge strane svako može poistovjetiti.

- Imala sam sreće da igram takve uloge, ali mislim da u svakoj predstavi možemo pronaći sebe, barem ja. I kad gledam neke druge predstave, uvijek nekako pronađeš sebe, barem u jednoj rečenici. Svaka predstava nosi neku svoju poruku, neke malo veće, neke malo manje, ali kroz cijeli proces se nadamo da uspijevamo ostaviti makar tu rečenicu koja će se pamtiti, naročito ako su teme teže poput raka ili rata. Iz svake predstave sa mnom ostane nešto što postane dio mene – pojasnila je Zrno.