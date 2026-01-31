Emir Sejfić, glumac NP Mostar: Plašim se jakih žena

Ime i prezime: Emir Sejfić.

Datum i mjesto rođenja: 12. april 1985., Bugojno.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem litar vode.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno, vozač kamiona.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Konobar, klasika...

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Neki vid muzike.

Najdraža pjesma: Nemoguće je izdvojiti jednu.

Šta gledate na televiziji: Masterchef... Obožavam..

Šta Vas nervira: Nervira me što me toliko toga nervira, volio bih da je manje...

Najdraži grad: Bugojno.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ne vjerujem pretjerano u poklone. Život, ja bih rekao.

Čega se plašite: Plašim se jakih žena.

S kim najradije pijete kafu: Kafa sam sa sobom u tišini, išta ljepše...

Omiljena društvena mreža: Društvene mreže nemam... Nemam kompjutera.

Najdraža boja: Volim boje...

Ko Vam je uzor: Moji roditelji svakako.

Najdraži pisac: Orhan Pamuk.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinuo novac... najveće zlo.

Omiljeni muzičar ili bend: Opet nemoguće izdvojiti jedno. Obožavam muziku.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Samarkand“, Amin Maluf.

Tim za koji navijate: Green Bay Packers.

Omiljena narodna izreka: „Ne čini drugima što ne želiš sebi“.

Koje pitanje najviše mrzite: Hahahahahahhahaha... Jedno samo?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Godfather.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: SAD.