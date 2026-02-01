Indira Kučuk-Sorguč o prvonagrađenom romanu "Lilien": Postoje istine starije od institucija i jače od progona

Roman „Lilien“ Indire Kučuk-Sorguč izabran je za pobjednički rukopis na konkursu Fondacije za izdavaštvo za 2025. godinu u kategoriji Nova djela domaćih autora.

Stručni žiri istakao je umjetničku zrelost, snagu izraza i originalni autorski glas, a roman je uvršten među dvanaest najboljih djela, izdvajajući se među brojnim prijavljenim rukopisima.

Svoje mjesto

Indira Kučuk-Sorguč svojim djelima spaja književnost, historiografiju i antropologiju. Kroz kontinuirani kritički i umjetnički angažman oblikuje kulturni pejzaž Bosne i Hercegovine. „Lilien“ je nastao iz unutarnje potrebe da se ispriča priča koja nadilazi lično iskustvo, obrađujući žensku liniju pamćenja, metafizička pitanja identiteta i univerzalnu potragu za smislom.

- Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu za svoj dugogodišnji spisateljski i stvaralački rad, ali i da književnost koja se usuđuje da ide dublje — u pamćenje, identitet i tišine između historijskih redova — i dalje ima svoje mjesto. Posebno mi znači jer je „Lilien” nastala bez kalkulacije, iz unutarnje potrebe da se ispriča priča koja me je nadilazila kao autora – rekla je za „Dnevni avaz“ Kučuk-Sorguč.

Naročito je značajno priznanje jer roman tematizira ono što se često zanemaruje ili skriva.

- „Lilien” je roman koji sam pisala iz najdubljih slojeva unutarnjeg pamćenja — onog koje ne pripada samo meni, nego ženskoj liniji, krvi i rodu. Zato mi ova nagrada znači kao potvrda da i takve, unutarnje i često neizgovorene priče imaju pravo da budu izrečene naglas – dodala je.

Njena iskrena reakcija pokazuje koliko joj znači ocjena stručnjaka.

- Pišem intuitivno, oslanjajući se na atmosferu, simbole i emociju, dopuštajući da tekst diše vlastitim tempom. Mislim da se originalnost temelji na priči koja prati Lilien, ženu snažne intuicije i dubokog unutarnjeg pamćenja, i Adema, racionalnog tragača, historičara i tumača znakova, koji zajedno kreću na put otkrivanja poruke skrivene kroz vijekove – ispričala je autorica te dodala da previše detalja ne želi otkrivati zbog onih koji će roman željeti pročitati.

Očuvanje istine

S našim čitateljima je podijelila i izvor inspiracije, ideje i poruku koju knjiga prenosi. A, kako kaže, riječ je o jednom multižanrovskom komadu.

Inspiracija je bila potreba da se progovori o duhovnom kontinuitetu Bosne, o vjeri s izvora i o čovjekovoj potrazi za smislom izvan nametnutih podjela. Riječ je o multižanrovskom romanu koji se može okarakterizirati kao mistični triler, ali i kao metafizička drama identiteta, historijsko-duhovni roman, avantura potrage s elementima ezoterije i simbolizma. “Lilien” govori o porijeklu koje se ne nasljeđuje samo krvlju, već osjećajem pripadnosti svjetlu – pojasnila je Kučuk-Sorguč.

Ići putem vlastitog srca

- Željela sam poručiti da postoje istine starije od institucija i jače od progona — i da se put prema njima ne pronalazi spolja, nego iznutra, kroz hrabrost da se ide putem vlastitog srca. Mislim da će “Lilien” osvojiti mnoga srca – kaže nam Indira.

ROman “Lilien” baziran je na dva univerzalna načela: borba dobra i zla i potraga za identitetom i smislom života.