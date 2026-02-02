Višestruko nagrađivana predstava "Jedan je Muhammad Ali" 5. februara na repertoaru NPS

Višestruko nagrađivanu predstavu „Jedan je Muhammad Ali“ autora Almira Imširevića, u režijskoj postavci Dine Mustafića sarajevska publika moći će pogledati u četvrtak, 5. februara sa početkom u 19:30 sati.

"Jer šta je čovjek? Čovjek je njegovo srce. Lažljivo i prevrtljivo srce, znači lažljivog i prevrtljivog čovjeka. Milosrdno srce, puno ljubavi znači milosrdnog čovjeka punog ljubavi. Živo srce, znači živog čovjeka. Mrtvo srce, znači mrtvog čovjeka" - Muhammad Ali

U predstavi igraju: Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović Bistrivoda, Dino Bajrović i muzičar Rastko Zečević.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, scenografkinja i kostimografkinja je Lejla Hodžić, kompozitor predstave je Damir Imamović, a koreografkinja Ena Kurtalić.

Video dizajn uradio je Zlatan Filipović.

Predstava „Jedan je Muhammad Ali“ osvojila je nagrade na regionalnim festivalima u Prištini, Zagrebu i Sjevernoj Makedoniji.

