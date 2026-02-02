Upoznajte Iman Bubić, mladu bh. glumicu: Poseban proces u mjuziklu "Sarajevo, moje drago"

Scenu Narodnog pozorišta Sarajevo ponovo obilježava bh. mjuzikl „Sarajevo, moje drago“. Riječ je o autorskom projektu Zlatana Fazlića Fazle, u režiji Dina Mustafića, koji svakim novim izvođenjem oduševljava publiku.

Značajna prilika

Predstava prati stanovnike jedne sarajevske mahale od 70-ih godina 20. stoljeća pa sve do prelaza u 21. stoljeće, kroz njihove ljubavi, uspone i poraze, ali i važne historijske trenutke – od smrti Josipa Broza Tita, preko Zimskih olimpijskih igara, do početka rata i dolaska mira.

Mjuzikl prikazuje živote različitih generacija: mladi se suočavaju s odrastanjem, studiranjem i prvim ljubavima, dok stariji likovi balansiraju između promašenih ljubavi i svakodnevnih egzistencijalnih izazova. Samim tim, projekt okuplja raznovrsnu glumačku postavu, a među mlađim ansamblom posebno se istaknula bosanskohercegovačka glumica Iman Bubić, za koju je, kako kaže, ovo bilo odvažno i lijepo iskustvo.

- Ovo je za mene bio poseban proces jer je bio moj prvi proces u Narodnom pozorištu. Uloga mi je donijela priliku za rad s kolegama iz te kuće koja mi je jako značajna kao i priliku za rad sa rediteljem Dinom Mustafićem što je velika čast za mladu glumicu – rekla nam je Bubić.

Divna energija

Rad u ovakvom okruženju, dodaje, nosi posebnu vrijednost, jer se osjeti snažna podrška iskusnijih kolega, ali i kompletnog tima.