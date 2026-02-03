U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Uhvati zeca“

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu “Blank”

Scena iz drame. Nps.ba

I. P.

3.2.2026

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje dramu „Uhvati zeca“ autorice Lane Bastašić. Režiju potpisuje Lajla Kaikčija, a igraju: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Dino Bajrović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić i Mak Čengić.

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena predstava “Blank” urađena prema istoimenom romanu Feđe Štukana, objavljenom 2018. godine.

Reditelj je Kokan Mladenović, a uloge tumače: Feđa Štukan, Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.

# DRAMA
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
