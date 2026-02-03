Otvaranje izložbe i promocija monografije 'Homo faber' Samira Sinanovića 5. februara u Sarajevu

Otvaranje izložbe fotografija i promocija monografije "Homo faber" autora Samira Sinanovića, koja kroz spoj dokumentarne fotografije i književnog narativa donosi snažan prikaz svakodnevice marginaliziranih ljudi i njihove borbe za egzistenciju u različitim radnim i prirodnim ambijentima širom BiH, bit će upriličeno 5. februara u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu.

Izložba će biti dostupna publici do 20. februara.

Monografija "Homo faber" bavi se svakodnevicom marginaliziranog pojedinca - čovjeka koji živi na društvenoj periferiji, u skromnim i često rizičnim uslovima rada i života. Kroz prizore rada u prirodnim i industrijskim ambijentima, publikacija dokumentira načine opstanka u okolnostima koje podrazumijevaju fizički napor, izloženost i stalnu borbu za egzistenciju.

Knjiga je strukturirana kroz 12 novela i 12 fotoeseja, u kojima tekst i fotografija funkcioniraju kao međusobno povezani slojevi narativa. Fotoeseji djeluju kao dokumentarni zapisi, dok tekstovi nude autorske refleksije i kontekstualizaciju prikazanih prizora. Materijal je nastajao na različitim lokacijama širom BiH, u riječnim koritima, šumama, planinskim predjelima te rudarskim i radnim okruženjima.

Publikacija je objavljena dvojezično, na bosanskom i engleskom jeziku.

U okviru programa bit će predstavljena i izložba fotografija velikog formata iz fotoeseja "Žege", koja obuhvata 24 fotografije.

Samir Sinanović je autor četiri monografije i izlagao je samostalno u brojnim gradovima, uključujući Sarajevo, Ljubljanu, Podgoricu, Zagreb, Dubrovnik, Graz, Lyon, Istanbul, Islamabad, Amsterdam, Göteborg i Prag, saopćeno je iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.