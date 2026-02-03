Irmela Kadić otvorila dušu u knjizi "Pukotine": Pisala sam da izbacim tugu i nedostajanje

Piše: Ajla Pehlivan

3.2.2026

Svečana promocija knjige „Pukotine“ Irmele Kadić bit će održana u Galeriji BKC-a danas, 3. februara, u 19 sati. O zbirci će s autoricom razgovarati mlada spisateljica Dženana Glavinić, čiji rad spaja poeziju i prozu, nudeći duboko lične i reflektirajuće priče o životu i gubitku.

Irmela Kadić, rođena 1987. godine u Visokom, kroz „Pukotine“ otvara vrata svog unutrašnjeg svijeta i teškoća kroz koje je prolazila. Za „Dnevni avaz“ progovorila je o svim detaljima i temeljima njenog nastanka.

- Ja sam prije šest godina izgubila brata s kojim sam bila jako bliska i povezana i to je bio težak period u mom životu. Počela sam pisati da bih izbacila iz sebe tugu i nedostajanje. Inače, cijeli život sam bila tako jedno piskaralo i tek kada nešto napišem ja onda mogu nekako shvatiti i analizirati šta se ustvari meni dešava – započela je Kadić.

Važno shvatanje

Male dijelove počela je dijeliti na društvenim mrežama, gdje je naišla na ogromnu podršku pratitelja, kako onih koji su također prošli kroz slične gubitke, tako i onih koji su pronašli utjehu ili snagu kroz njen sadržaj.

- Objavljujući tako, malo-pomalo, ohrabrila sam se da sve te svoje misli saberem i onda na kraju da ih objavim i u knjizi – rekla nam je Kadić.

Autorica ističe da je pisanje postalo njen način da prepozna i analizira vlastite osjećaje, ali i da se oslobodi tuđih očekivanja.

- Mnogo mi je pomoglo. Samo to saznanje da nikada ni u čemu nisi sam davalo mi je hrabrost. Mnoge žene su mi javile da upravo te moje objave i neki pozitivan i vedar pogled na život i njima pomaže – da ima nade. I upravo iz tog nekog teškog perioda, počela sam analizirati i neke druge odnose koje sam prolazila, shvativši da sam na neki način trideset godina svog života živjela s tim mišljenjem šta drugi misle o meni, šta će drugi reći i da je krajnje vrijeme da prekinem s tim i da radim ono što mene ispunjava i čini sretnom – objasnila je autorica te naglasila:

- Sa ovom knjigom, mislim da nije preuveličano kada kažem, da se osjećam kao da sam se ponovo rodila i da je neka nova ja nastala.

Nova djela

Trenutno radi na novoj knjizi, a proces stvaranja je ono u čemu je pronašla sebe. Promocija u Sarajevu za nju je posebno uzbudljiva, jer grad nosi simboliku kulture i umjetničkog stvaralaštva.

- Već neko vijeme pišem i drugu knjigu, no, još uvijek je sve to u začetku i ne znam gdje će me to sve na kraju odvesti. Što se tiče promocije, jako, jako sam uzbuđena, iako sam ih i dosad imala već nekoliko. Ipak mi je ova nekako posebna zato što je u pitanju Sarajevo i Sarajevo je nekako mjesto kulture u našoj zemlji, prisutna je i neka trema – ispričala je Irmela Kadić.

