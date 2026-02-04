Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U SARTR-u večeras drama “Svijet i sve u njemu”

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu “Blank”, a Narodno pozorište Sarajevo "Uhvati zeca"

Scena iz drame “Svijet i sve u njemu”. Sartr.ba

I. P.

4.2.2026

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Svijet i sve u njemu” Nastala prema romanu “Bejturan i ruža” Aleksandra Hemona, predstava prati jednu od najljepših ljubavnih priča u savremenoj književnosti.

Režiju potpisuje Selma Spahić, a uloge tumače: Ermin Bravo, Alban Ukaj, Snežana Bogićević, Tatjana Šojić, Kemal Rizvanović, Igor Skvarica, Hana Zrno i Faruk Hajdarević.

“Blank”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Blank” urađenu prema istoimenom romanu Feđe Štukana, objavljenom 2018. godine.

Reditelj je Kokan Mladenović, a igraju: Feđa Štukan, Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.

„Uhvati zeca“

Na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će drama „Uhvati zeca“ autorice Lane Bastašić. 

Režiju potpisuje Lajla Kaikčija, a igraju: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Dino Bajrović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić i Mak Čengić. 

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# BLANK
# SVIJET I SVE U NJEMU
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.