Emir Hadžihafizbegović nagrađen medaljonom Ivana Crnojevića u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju

Prvak drame Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović dobio je posebno priznanje Kraljevskog pozorišta Zetski dom na Cetinju.

Nakon izvedbe njegovog autorskog projekta „Sve je do nas“, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković uručio mu je dar i priznanje – medaljon Ivana Crnojevića, osnivača cetinjske prijestonice. Publika je kraj predstave ispratila stojećim ovacijama i petominutnim aplauzom.

Inače, Hadžihafizbegović je u svojoj karijeri u Crnoj Gori osvojio šest nacionalnih nagrada. Tri puta je proglašen najboljim glumcem na filmskom festivalu Zlatna mimoza u Herceg Novom.

Dva puta je osvajao grand prix na regionalnom Festivalu glumca u Nikšiću, a proglašen je i za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Mojkovcu.Sinoćnji omaž koji je Hadžihafizbegoviću priređen u Zetskom domu izazvao je veliki emotivni naboj kod glumca, pa je na poklonu nakon predstave i zaplakao.

- Ovo je nevjerovatno. Ova publika, ovi ljudi na Cetinju, medaljon Ivana Crnojevića, gradonačelnik Nikola Đurašković, uposlenici Zetskog doma, sve je nestvarno i fascinantno. Hvala, Cetinje moje. Hvala, Crna Goro. Ovo je noć za nezaborav - kazao je Hadžihafizbegović.

- Emir Hadžihafizbegović je i sinoć, po ko zna koji put, pokazao svoju glumačku i ljudsku veličinu te posebnu emociju prema našem Cetinju i Crnoj Gori... Zaista nezaboravno veče koje ćemo ponoviti u nekom skorijem periodu i dati priliku svima koji nijesu sinoć bili u prilici, da uživaju u Emirovim glumačkim bravurama. Velika zahvalnost Emiru za ogromnu emociju prema našem gradu i Crnoj Gori - izjavio je Nikola Đurašković.