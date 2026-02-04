Dr. Roberto Grujičić donosi podcast uživo u Sarajevo: "Blank" otvara prostor za samospoznaju

U sarajevskom kinu Meeting Point, u subotu, 7. februara, publika će imati priliku da svjedoči posebnom live podcastu u izvedbi jednog od autora regionalno priznatog podcasta „Dva i po psihijatra“, dr. Roberta Grujičića.

Dr. Roberto Grujičić, specijalista dječije i adolescentne psihijatrije, u svom radu i javnom angažmanu posvećen je destigmatizaciji psiholoških tema i približavanju mentalnog zdravlja svakodnevnom životu. Ovog puta, razgovor će biti fokusiran na knjigu „Blank“ Feđe Štukana – djelo koje kroz lične i teške životne priče otvara univerzalna pitanja identiteta, borbe i iscjeljenja.

Najvažniji korak

Zašto je upravo „Blank“ odabran kao tema podcasta u Sarajevu, te kako to povezati s njegovim profesionalnim iskustvom, dr. Grujičić pojasnio je u razgovoru za „Dnevni avaz“.

- Generalno volim knjige poput 'Blanka' jer sam imao osjećaj da autor pokušava da na iskren i sebi svojstven način prikaže teška životna iskustva. Riječ je o jednom od rijetkih ostvarenja savremene literature koje se ne bavi uljepšavanjem stvarnosti niti traženjem opravdanja kako bi se čitalac osjećao dobro i udobno. Upravo zato mi je bilo važno da se o ovoj knjizi govori javno, pred ljudima i licem u lice, jer ovakve teme prečesto ostaju zatvorene u tišini – rekao nam je dr. Grujičić te naglasio:

- Čini mi se da ovakvim javnim razgovorima šaljemo jasnu poruku da teške teme nije sramota otvarati i da ih ne treba skrivati.

Kako kaže, kroz ovakve susrete i djela otvara se mogućnost za širom spoznajom, boljim sporazumijevanjem sebe samog i rješavanja problema koji postoje u svakom pojedincu.

- Volim da vjerujem da ovakve knjige pobijaju duboko ukorijenjenu iluziju da su neizdrživa patnja, gubitak kontrole ili unutrašnji duševni lomovi nešto što se dešava 'drugima' ili negdje daleko od nas. Kada neko prepozna dijelove sebe u tuđoj priči, lakše mu je da razumije i imenuje ono što osjeća. 'Blank' ne nudi rješenje niti gotov recept za iscjeljenje, ali otvara prostor za samospoznaju i dublje razumijevanje širokog spektra ljudskog iskustva, a to je često prvi i najvažniji korak – pojasnio je podcaster.

Suptilnija stigma

Ovakav pristup podcastu nešto je neobičnija forma današnjice, a na taj način pak unosi posebnu energiju i dinamiku u odnosu na prethodno snimljenu epizodu. Naš sagovornik ističe da je svaki razgovor uživo i za njega izlazak iz zone komfora, a vjeruje da je za Feđu Štukana to bio čin pisanja i objavljivanja knjige. Zbog toga se savršeno poklapaju u konceptu koji je najavljen.

- Upravo u takvim nepredvidivim situacijama, kada postoji izvjestan rizik i nema potpune kontrole, često se dešava neka vrsta 'magije'. Live formati nose drugačiju energiju. Publika, čak i kada ne učestvuje aktivno, postaje dio cijelog procesa. U tom smislu, razgovori uživo nisu samo proizvodnja i konzumiranje sadržaja, već dijeljenje iskustva koje ima potencijal da nas promijeni – rekao je dr. Grujičić.

Mentalno zdravlje se u regionu i dalje često doživljava kao tabu, a iako su promjene posljednjih nekoliko godina svakako primjetne, stručnjak ističe da su još nedovoljne.

- Teme mentalnog zdravlja i bolesti su vidljivije u javnom prostoru, ali mi se i dalje čini da stigma nije nestala, samo se transformisala i postala suptilnija. I dalje postoji strah od etiketiranja, od nerazumijevanja, pa čak i od pokazivanja sopstvenih emocija u različitim situacijama. Ipak, sama činjenica da postoje javni razgovori i događaji poput ovog, dokazuje da idemo u smjeru pozitivne promjene – zaključio je dr. Grujičić.