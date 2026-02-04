Provedite savršen petak u Narodnom pozorištu i uživajte u uz predstavu "Seljačka opera"

Komedija „Seljačka opera" Darvasa Benedeka i Pintéra Béle, u režiji Andrása Urbána bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u petak, 6. februara sa početkom u 19.30 sati.

Najluđa svadba ovoga petka bit će u Narodnom pozorištu Sarajevo. Mlada je trudna, mladoženja voli drugu. Je li bolji poklon veš mašina ili no frost frižider? Dođite da vidite kako bi bilo da na jednom porodičnom okupljanju baš svi odluče da kažu sve što su sakrivali godinama. Ko pjeva zlo ne misli. Ili?

Opera napisana za dramski ansambl gotovo sapunica i reality show u jednom, muzički luda mješavina baroka, folka i rock'n'rolla sa likovima koji sve vrijeme pjevaju. Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić uz bend koji čine Fuad Šetić, Amar Beširević, Đejla Udovičić, Sara Brkić i Rastko Zečević u sat i deset minuta pokloniti će vam još jedan jedinstven umjetnički doživljaj.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, koreograf Krisztian Gergye, scenografiju i kostime uradila je Adisa Vatreš-Selimović, muzička saradnica je Lejla Jusić.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.