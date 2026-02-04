Predstavljena knjiga "Visovi u magli" Harisa Silajdžića

Knjiga "Visovi u magli" autora Harisa Silajdžića predstavljena je večeras sarajevskoj publici. Riječ je o zbirci poezije u izdanju izdavačke kuće "Dobra knjiga" iz Sarajeva, koja donosi snažan i sugestivan poetski izraz, oslonjen na tišinu jezika, emotivne pejzaže savremenog čovjeka i duhovna preispitivanja svakodnevice.

Zbirka otvara prostor za razgovor o unutarnjim iskustvima, pamćenju i duhovnim visinama koje se tek naslućuju „u magli“ života. O knjizi su, pored autora, govorili istaknuti književnici, kritičari i kulturni djelatnici: profesor Enes Karić, Nermin Ormanović i Milo Šćekić.

"Visovi u magli" sastavljeni su od starijih i novijih pjesama, a nastajali su spontano, kao prirodan nastavak dugogodišnjeg i kontinuiranog poetskog rada autora.

Profesor Orhan Bajraktarević istakao je da zbirka uvodi čitaoca u poeziju koja istovremeno pamti i promišlja – o onome što je lično i onome što je zajedničko, o unutarnjem i onome što čovjeka nadilazi.

Prema njegovim riječima, naslovni motivi "visova" i "magle" nisu samo pejzažni elementi, već stanja svijesti: usponi i zasjenjenja, jasnoće i zamućenja, trenuci u kojima se istina ne pokazuje u punom svjetlu, nego u polutonovima sjećanja, savjesti i iskustva.

- Poezija ove knjige ne traži brzo razumijevanje, već strpljiv ulazak – poput hodanja kroz maglu u kojoj se oblici najprije naslućuju, a zatim postaju jasniji što ih duže gledamo. U tom smislu, njen ključ već je jednostavno izrečen: ‘U sebe gledati, naučismo, dugo i duboko - naglasio je Bajraktarević.

Poezija pamćenja

Čitana na taj način – bez žurbe i bez buke – zbirka, zaključuje on, pokazuje svoju tihu, ali postojanu snagu: da čovjeka vodi prema sebi, a zatim i prema drugome; da ga podsjeti na ono što se ne smije zaboraviti i da mu, kroz riječ, ostavi trag svjetla u magli.

Nermin Ormanović smatra da se "Visovi u magli" mogu čitati kao poezija pamćenja i unutarnjeg pejzaža svijesti. Visovi, prema njegovom tumačenju, nemaju veze s topografskim kotama, već predstavljaju unutarnju visinu – duhovnu vertikalu čovjeka. Magla, kao simbol prepreke pogledu i dezorijentacije, označava stanje u kojem se svijet više ne podrazumijeva sam po sebi.

- U magli se gubi sigurnost, ali se rađa potreba za smislom. Silajdžićev istančan, lirski osjećaj svijeta progovara i kroz maglu i kroz visove - istakao je Ormanović.

Trajna i prirodna preokupacija

Profesor Enes Karić podsjetio je da je Silajdžićeva prethodna zbirka poezije "Sarječja", te da postoji još mnogo neobjavljenih pjesama koje čekaju nove sveske.

- Haris Silajdžić je pjesnik po svome trudu i radu. Ovo je svojevrsni rezime sufizma u poeziji i rezime vječne filozofije – philosophia perennis u stihu - kazao je Karić, preporučivši ovo izdanje čitateljima i ljubiteljima lijepe riječi.

Knjiga "Visovi u magli" predstavlja Silajdžićevu drugu zbirku poezije, nakon "Sarječja" objavljene 2015. godine.

Autor ističe da je poezija njegova trajna i prirodna preokupacija.