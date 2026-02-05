U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Jedan je Muhammad Ali“

SARTR prikazuje predstavu “Svijet i sve u njemu”

Scena iz drame “Jedan je Muhammad Ali”. Nps.ba

I. P.

5.2.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena drama "Jedan je Muhammad Ali" autora Almira Imširevića.

Reditelj je Dino Mustafić, a uloge tumače: Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda i Dino Bajrović.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Svijet i sve u njemu”. Nastala prema romanu “Bejturan i ruža” Aleksandra Hemona, predstava prati jednu od najljepših ljubavnih priča u savremenoj književnosti.

Režiju potpisuje Selma Spahić, a igraju: Ermin Bravo, Alban Ukaj, Snežana Bogićević, Tatjana Šojić, Kemal Rizvanović, Igor Skvarica, Hana Zrno i Faruk Hajdarević.

