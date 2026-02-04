HRVATSKI KULTURNI CENTAR

Koncert klasične glazbe klavirskog dua HerZ večeras održan u Tuzli

Ovim koncertom Matica hrvatske Tuzla još je jednom potvrdila svoju važnu ulogu u obogaćivanju kulturnog života grada

A. Bešić

4.2.2026

Večeras je u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli održan koncert klasične glazbe klavirskog dua HerZ, u organizaciji Matice hrvatske Tuzla. 

Ljubitelji klasične glazbe imali su priliku uživati u posebnom glazbenom događaju koji je prvi put predstavio ovaj duo tuzlanskoj publici.

Klavirski duo HerZ čine pijanistica Sarah Skopljak i njezin mentor, profesor Dragomir Bratić, a koncertni program bio je pažljivo osmišljen kako bi spojio bogato pedagoško iskustvo i interpretativnu svježinu. Publika je imala priliku čuti promišljen dijalog između zrelog umjetničkog izraza i suvremenog pijanističkog senzibiliteta.

Jedinstvena suradnja dviju generacija izvođača donijela je skladnu i nadahnutu interpretaciju, obilježenu tehničkom sigurnošću, izražajnošću i međusobnim razumijevanjem. Izvedbe su ispraćene dugotrajnim pljeskom, potvrđujući snažan dojam koji je koncert ostavio na publiku.

Ovim koncertom Matica hrvatske Tuzla još je jednom potvrdila svoju važnu ulogu u obogaćivanju kulturnog života grada te u promicanju klasične glazbe i međugeneracijske umjetničke suradnje.

# KLASIČNA MUZIKA
# TUZLA
