U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Seljačka opera“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je drama “Seljačka opera” autora Darvasa Benedeka i Pintera Bele. Režiju potpisuje Andras Urban, dramaturgiju Vedrana Božinović, a koreograf je Krisztian Gerđe.

U predstavi igraju: Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić.

“Seljačka opera”, napisana za dramski ansambl, gotovo je sapunica i rijaliti šou u jednom, muzički luda mješavina baroka, folka i rokenrola s likovima koji sve vrijeme pjevaju – pa samim tim ne misle nikakvo zlo.