Ermin Sijamija imenovan za novog v. d. direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Bosanskohercegovački glumac Ermin Sijamija imenovan je za novog v. d. direktora Narodnog pozorišta Sarajevo, potvrđeno je za "Avaz".

Upravni odbor Narodnog pozorišta donio je odluku o izboru v. d. direktora i proslijedio je Vladi Kantona Sarajevo. Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo odobreno je razrješenje dosadašnjeg direktora Dine Mustafića, kao i imenovanje Ermina Sijamije za v. d. direktora Narodnog pozorišta Sarajevo.

Podsjetimo, mandat Dine Mustafića istekao je početkom augusta 2025. godine, a on je sve do nedavno bio u tehničkom mandatu dok je Upravni odbor čekao raspisivanje konkursa za novog direktora.

Krajem januara 2026. Ministarstvo kulture i sporta zatražilo je od Upravnog odbora Narodnog pozorišta Sarajevo snižavanje kriterija za izbor direktora, što je dovelo do upravljačke krize.

Održani su sastanci Sindikata Narodnog pozorišta sa ministrom kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenanom Magodom i premijerom Vlade Kantona Sarajevo Nihadom Ukom.

- Na sastancima svi su se deklarativno izjasnili da su za brzo rješenje izbora v. d. direktora kako bi pozorište moglo nastaviti zakonski djelovati. Sindikat je upozorio da Narodno pozorište Sarajevo može zakonski funkcionirati do subote, 7. 2. 2026. godine, a poslije će biti upitan rad i zakazane predstave zbog izostanka potpisnika - navedeno je u saopćenju.

Dino Mustafić ranije se oprostio od uposlenika Narodnog pozorišta, jer je prethodno izabran za direktora Međunarodnog centra za mlade u Novom Sarajevu.