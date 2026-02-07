U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras komedija “Balkanski špijun u Sarajevu”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19:30 sati, bit će upriličena komedija “Balkanski špijun u Sarajevu” Dušana Kovačevića, a prema režiji i adaptaciji Sulejmana Kupusovića.

Scenografkinja i kostimografkinja je Marijela Margeta-Hašimbegović, a uloge tumače: Izudin Bajrović, Ejla Bavčić Tarakčija, Aldin Omerović, Mona Muratović i Milan Pavlović.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20:00 sati, prikazuje dramu “Svijet i sve u njemu”. Nastala prema romanu “Bejturan i ruža” Aleksandra Hemona, drama prati jednu od najljepših ljubavnih priča u savremenoj književnosti.

Režiju potpisuje Selma Spahić, a glume: Ermin Bravo, Alban Ukaj, Snežana Bogićević, Tatjana Šojić, Kemal Rizvanović, Igor Skvarica, Hana Zrno i Faruk Hajdarević.