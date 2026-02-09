U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Mišolovka“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19:30 sati, bit će upriličena drama “Mišolovka” prema istoimenom romanu “kraljice krimića” Agate Kristi (Agatha Christie).

Režiju potpisuje Branko Vekić, a uloge tumače: Filip Radovanović, Belma Salkunić-Bektešević, Mak Čengić, Emina Muftić, Mirvad Kurić, Sanela Pepeljak, Riad Ljutović i Enes Kozličić.

Radnja se odvija u periodu poslije rata, u pansionu nadomak Londona, u kom se, snijegom okovana, našla grupa ljudi koji su na različite načine povezani s jednim ubistvom. Niko nikoga istinski ne poznaje, niti se ikome može vjerovati.