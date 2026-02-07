Muzej 80-ih u Sarajevu podijelio snimak koji pokazuje kako su uspjeli Yugu unijeti na treći sprat zgrade

Snimak bilježi automobil koji su dovukli ispred zgrade, a uz to su se našalili kako je stigao iz toplijih krajeva

Muzej 80-ih Sarajevo. Facebook

Z. V.

7.2.2026

Muzej 80-ih u Sarajevu na društvenim mrežama je podijelio snimak koji pokazuje kako su uspjeli Yugu unijeti u prostorije muzeja na treći sprat zgrade.

Naime, snimak bilježi automobil koji su dovukli ispred zgrade, a uz to su se našalili kako je stigao iz toplijih krajeva te da su mu za ulazak "morali malo pomoći".

Otkrili su kako su ga morali skoro u potpunosti rastaviti što je uključivalo skidanje točkova, vrata, sjedišta i druge opreme te je ostala samo školjka.

- Prerezali smo ga na tri dijela i unosili dio po dio. Na spratu smo ga ponovo sastavili i sve dijelove vratili na svoje mjesto -  naveli su.

Podsjetimo, Yugo je u januaru predstavljen u sklopu drugog dijela postavke Muzeja 80-ih.

Pomoćnik direktora ustanove "Bosanski muzej sjećanja" Azem Heljić na otvorenju drugog dijela postavke kazao je da su postojeću proširili s novim segmentima koje do sada nisu obrađivali, a koji su važni za muzejsku prezentaciju iz tog perioda.

Postojećim prostorijama je dodana i gostinjska soba, ali i učionica s originalnim klupama iz ovog perioda. Uz to, najupečatljiviji segment drugog dijela postavke jeste policijski Yugo koji je uspio stati u stan.

# YUGO
# SARAJEVO
# MUZEJ 80-IH
Popularno
