Muzej 80-ih u Sarajevu podijelio snimak koji pokazuje kako su uspjeli Yugu unijeti na treći sprat zgrade

Muzej 80-ih u Sarajevu na društvenim mrežama je podijelio snimak koji pokazuje kako su uspjeli Yugu unijeti u prostorije muzeja na treći sprat zgrade.

Naime, snimak bilježi automobil koji su dovukli ispred zgrade, a uz to su se našalili kako je stigao iz toplijih krajeva te da su mu za ulazak "morali malo pomoći".

Otkrili su kako su ga morali skoro u potpunosti rastaviti što je uključivalo skidanje točkova, vrata, sjedišta i druge opreme te je ostala samo školjka.

- Prerezali smo ga na tri dijela i unosili dio po dio. Na spratu smo ga ponovo sastavili i sve dijelove vratili na svoje mjesto - naveli su.

Podsjetimo, Yugo je u januaru predstavljen u sklopu drugog dijela postavke Muzeja 80-ih.