Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KNJIŽEVNIK

Nikolaidis po drugi put dobitnik prestižne nagrade engleskog PEN-a

Za Andreja Nikolaidisa i Vila Firta ovo je drugo priznanje Engleskog PEN-a, s obzirom na to da su ranije nagrađeni i za roman "Anomalija"

Andrej Nikolaidis. Manuel Angelini

M. Až.

7.2.2026

Roman "Odlazak" (Buybook, Sarajevo, 2020) književnika Andreja Nikolaidisa osvojio je prestižnu Nagradu Engleskog PEN-a za prevedenu književnost u Velikoj Britaniji, zajedno s njegovim engleskim prijevodom.

Ovu zajedničku nagradu Engleski PEN centar dodijelio je autoru i prevodiocu Vilu Firtu (Will Firth), s ciljem afirmacije i pisca i prevodioca. Novčani dio nagrade bit će usmjeren izdavaču Peirene Press iz Bata i Londona, kao podrška kvalitetnom radu u oblasti prevedene književnosti. Englesko izdanje romana, pod naslovom Leaving, planirano je za objavu na jesen.

Za Andreja Nikolaidisa i Vila Firta ovo je drugo priznanje Engleskog PEN-a, s obzirom na to da su ranije nagrađeni i za roman "Anomalija".

U saopćenju Engleskog PEN-a navedeno je da su "nagrađene knjige odabrane na osnovu izuzetnih književnih kvaliteta, snage izdavačkog projekta i njihovog doprinosa britanskom bibliodiverzitetu".

# ANDREJ NIKOLAIDIS
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.