Nikolaidis po drugi put dobitnik prestižne nagrade engleskog PEN-a

Roman "Odlazak" (Buybook, Sarajevo, 2020) književnika Andreja Nikolaidisa osvojio je prestižnu Nagradu Engleskog PEN-a za prevedenu književnost u Velikoj Britaniji, zajedno s njegovim engleskim prijevodom.

Ovu zajedničku nagradu Engleski PEN centar dodijelio je autoru i prevodiocu Vilu Firtu (Will Firth), s ciljem afirmacije i pisca i prevodioca. Novčani dio nagrade bit će usmjeren izdavaču Peirene Press iz Bata i Londona, kao podrška kvalitetnom radu u oblasti prevedene književnosti. Englesko izdanje romana, pod naslovom Leaving, planirano je za objavu na jesen.

Za Andreja Nikolaidisa i Vila Firta ovo je drugo priznanje Engleskog PEN-a, s obzirom na to da su ranije nagrađeni i za roman "Anomalija".

U saopćenju Engleskog PEN-a navedeno je da su "nagrađene knjige odabrane na osnovu izuzetnih književnih kvaliteta, snage izdavačkog projekta i njihovog doprinosa britanskom bibliodiverzitetu".