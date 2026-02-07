Roberto Grujičić i Feđa Štukan održali live show podcast u kinu Meeting Point: Ljudski mozak uvijek radi da bi preživio

U kinu Meeting Point večeras je sarajevska publika imala priliku uživati u ekskluzivnom live podcastu Roberta Grujičića i Feđe Štukana. Ovaj specijalni događaj ponudio je priliku publici da bude dio jedinstvenog podcast formata, koji je donio otvoren razgovor o ličnim iskustvima Feđe Štukana kroz stručnu prizmu dr. Roberta Grujičića.

Dr. Roberto Grujičić specijalista je dječje i adolescentne psihijatrije i jedan od autora podcasta „Dva i po psihijatra“. Radi na Klinici za djecu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, a u svom radu fokusiran je na neurorazvoj, porodične odnose, traumu, savremene roditeljske prakse i mentalno zdravlje mladih. Njegov javni angažman usmjeren je ka destigmatizaciji psiholoških tema i njihovom približavanju svakodnevnom životu.

„Dva i po psihijatra“ je jedan od najslušanijih regionalnih edukativnih podcasta o mentalnom zdravlju, koji kroz serije razgovora publici približava teme odnosa, roditeljstva, traume, savremenog društva i psiholoških fenomena iz svakodnevnog života. Format je prepoznatljiv po tome što ozbiljne teme čini pristupačnim širokoj publici, bez banalizacije i bez stručnog elitizma.

U martu će ekipa Podiuma ugostiti podcast TAMPON ZONA, kojeg vodi i uređuje Iva Prađin Lilić. Pred sarajevsku publiku dolazi sa serijalom "Jao majko", koji uz nju vodi Bojana Kovačević Dorić.