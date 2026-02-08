Mak Čengić o izazovima profesije: Posao traži posvećenost

Glumcu Maku Čengiću, čiji je rad prepoznat na regionalnoj sceni, poziv za glumu došao je prirodno kroz srednjoškolske predstave. No, pravi prelomni trenutak desio se kada je osjetio nevjerovatnu povezanost s publikom, shvativši da je gluma više od same igre uloga.

Mak dijeli svoja iskustva, izazove s kojima se suočava na profesionalnom putu, kao i svoja razmišljanja o aktuelnosti predstave „Hasanaginice“, koja nosi duboke refleksije o sadašnjem društvu.

Susret s glumom

Kako je izgledao Vaš prvi ozbiljan susret s glumom i u kojem trenutku ste shvatili da je to Vaš poziv?

- Moj prvi ozbiljan susret s glumom dogodio se kroz srednjoškolske predstave, ali pravi prelomni trenutak desio se kada sam prvi put stao na scenu i osjetio reakciju publike. Taj osjećaj razmjene energije, prisutnosti i istine bio je nešto što me potpuno osvojilo. Tada sam shvatio da me ne zanima samo igranje uloga, nego istraživanje ljudi, njihovih unutrašnjih svjetova i emocija. Gluma je postala način na koji pokušavam razumjeti sebe i svijet oko sebe.

Koliko Vam je danas, kao mladom glumcu, teško pronaći balans između ličnog života i profesionalnih obaveza?

- Iskreno, balans je stalni proces, a često i borba. Ovaj posao traži potpunu posvećenost, emocionalnu otvorenost i vrijeme, što ponekad ostavlja malo prostora za privatni život. Trudim se da svjesno odvajam trenutke za sebe i ljude koje volim, jer vjerujem da samo ispunjen čovjek može biti dobar umjetnik. Nekad uspijem više i bolje, nekad manje i lošije, ali učim neprekidno.

Postoji li uloga ili žanr u kojem se još niste okušali, a posebno Vas privlači?

- Privlače me kompleksni psihološki likovi i mračne dramske uloge, ali i komedija, jer je izuzetno zahtjevna i precizna. Također, volio bih se okušati u fizičkom teatru i projektima koji brišu granice između pokreta, muzike i teksta.

Koliko Vam je važno priznanje publike u odnosu na priznanje struke?

- Oboje mi je važno, ali na različite načine. Priznanje publike je neposredna potvrda da je emocija stigla do nekoga i da je priča dotakla ljude. Priznanje struke nosi težinu profesionalnog uvažavanja i potvrđuje da sam na dobrom putu u svom razvoju. Idealno je kada se ta dva susretnu.

Važnost uloga

Šta smatrate najvećim izazovom za mlade glumce na regionalnoj sceni danas?

- Smatram da je jedan od najvećih izazova pronaći svoj autentični glas u moru sadržaja i brzih produkcija. Mladi glumci danas vrlo rano bivaju izloženi kamerama, društvenim mrežama i očekivanjima, često prije nego što stignu izgraditi stabilan zanatski temelj. Izazov je ostati posvećen radu na sebi, strpljiv u razvoju i ne dozvoliti da vas trendovi odvedu dalje od suštine glumačkog poziva.

Na koji način se nosite s pritiskom očekivanja i brzim tempom u kojem se gradi karijera?

- Trudim se da fokus zadržim na procesu, a ne na rezultatima. Podsjećam sebe zašto sam uopšte krenuo ovim putem. Pritisak je neminovan, ali pokušavam ga pretvoriti u motivaciju, a ne u strah.

Igrali ste izuzetno značajnu ulogu u predstavi "Hasanaginice". Koliko Vam ta uloga predstavlja, i kako gledate na cijelu temu predstave?

- Ta uloga mi predstavlja veliku odgovornost, ali i privilegiju. Kroz nju imam priliku da se suočim s dubokim slojevima ljudske ranjivosti, ponosa i šutnje. „Hasanaginice“ za mene nisu samo priča o prošlosti, već ogledalo odnosa moći, neizgovorenih emocija i pogrešnih izbora koji i danas oblikuju mnoge živote.

Patnje i boli

Ostvarili ste ulogu u predstavi “Hasanaginica”, koja oslikava patnje i boli današnjeg društva. Da li danas ima Hasanaga i Hasanaginica?

- Nažalost, mislim da ima. Možda u drugačijim formama i okolnostima, ali suština ostaje ista. Ljudi su zarobljeni u ulogama koje im društvo nameće, bez prostora za slobodu i izbor. Upravo zato je ova priča i danas bolno aktuelna.