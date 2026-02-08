Muzej savremene umjetnosti RS organizator paviljona BiH na Venecijanskom bijenalu 2026

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u 2026. godinu ulazi sa programom usmjerenim na jačanje međunarodne saradnje, razvoj obrazovnih sadržaja i dalje pozicioniranje Muzeja na regionalnoj kulturnoj sceni.

- Sa posebnim zadovoljstvom mogu da najavim da će Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u 2026. godini biti organizator nacionalnog umjetničkog paviljona Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu – La Biennale di Venezia (Biennale Arte 2026), jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u oblasti savremene umjetnosti - kaže u razgovoru za Fenu direktorica ovog Muzeja Sarita Vujković.

Vujković podsjeća da je Muzej i ranije bio organizator nacionalnih paviljona BiH na Venecijanskom bijenalu 2013. i 2017. godine, te naglašava da se ovim učešćem potvrđuje kontinuitet institucionalnog djelovanja i dugogodišnje iskustvo u realizaciji složenih međunarodnih umjetničkih projekata.

Projekat "Domus Diasporica"

- Bosnu i Hercegovinu će predstavljati projekat "Domus Diasporica" umjetnika Mladena Bundala, koji kroz savremeni umjetnički izraz tematizuje pitanja doma, pripadnosti i iskustva dijaspore u međunarodnom kontekstu. Kustoskinja projekta je Isidora Živković, dok ulogu komesarke potpisuje moja malenkost - navodi direktorica Muzeja savremene umjetnosti RS.

Projekat se, dodaje ona, realizuje uz institucionalnu podršku Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete i kulture RS.

- Što se tiče našeg programa u Muzeju, 2026. godinu započinjemo programom obilježavanja Dana Muzeja 10. februara, a tim povodom biće otvorena samostalna izložba radova banjalučke savremene umjetnice Nine Babić. Otvaranje izložbe planirano je za četvrtak, 12. februara u 19 časova, i ovom prilikom pozivam publiku da nas posjeti i zajedno sa nama upozna rad naše umjetnice - ističe Vujković.

Tokom marta slijedi i međunarodna saradnja, ovoga puta sa Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini, u okviru koje će Muzej realizovati tri izložbe posvećene nasljeđu i savremenim interpretacijama francuske kulture i umjetnosti – Yves Saint Laurent, Eric Bouvet i Notre-Dame.

- Izložbe će istovremeno biti priređene u Muzeju povodom Dana frankofonije, a više detalja o ovim programima a i svemu što nas dalje očekuje publika će imati priliku da sazna u narednom periodu kroz medije i naše društvene mreže - napominje direktorica Muzeja.

Posebno mjesto u 2026. godini zauzimaće razvoj obrazovnih programa, među kojima se izdvaja nastavak edukativnog projekta "Muzeji u pokretu II – Kulturna baština u rukama mladih", koji je usmjeren na učenike, nastavnike i lokalne zajednice, s ciljem podsticanja aktivnog učešća mladih u istraživanju, razumijevanju i savremenoj interpretaciji kulturne nematerijalne baštine. Vujković objašnjava da se program realizuje u okviru inicijative "Dijalog za budućnost", uz podršku UNDP-a, UNICEF-a i UNESCO-a, te predstavlja jedan od ključnih segmenata dugoročnog obrazovnog djelovanja Muzeja.

Rezultati rada

Govoreći o rezultatima rada u prethodnoj godini, direktorica Muzeja savremene umjetnosti RS Sarita Vujković ističe da je 2025. godina potvrdila ulogu Muzeja kao otvorene i savremene kulturne institucije, koja svojim programima prevazilazi klasičnu izložbenu djelatnost.

- U 2025. godini zabilježili smo oko 35.000 posjetilaca koji su prošli kroz programe Muzeja, čime je još jednom potvrđena njegova važna uloga u kulturnom životu našeg grada ali i zemlje - poručuje Vujković.

Izložbeni program u 2025. godini obilježile su samostalne i tematske postavke, među kojima se izdvajaju izložbe "Iskra" Renata Rakića, "Pitanje pogleda" slovenačkog fotografa Jake Babnika, "Furija slikanja" Cileta Marinkovića, kao i retrospektivna izložba "Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije", realizovana u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti u Beogradu.

- Posebno važan događaj bila je i manifestacija Nagrada Živa, jedno od najznačajnijih međunarodnih muzeoloških priznanja u regionu, održana u oktobru u Trebinju, uz učešće više od 30 muzeja i brojnih međunarodnih stručnjaka - navodi Vujković.

Tokom godine ostvarena je i intenzivna regionalna i međunarodna saradnja kroz gostovanja izložbi u Trebinju, Beogradu, Budvi, Zagrebu i Zrenjaninu, dok je programska godina završena grupnom izložbom "4×4 umjetnice: Ako ne koristiš svoj glas, neko drugi će zloupotrijebiti tvoju tišinu", čije je otvaranje u Banjoj Luci planirano za Noć muzeja 2026.

Muzej je tokom godine realizovao i niz manifestacija i javnih programa, među kojima se posebno ističe Noć muzeja 2025, sa bogatim sadržajima za različite uzraste – od programa za najmlađe i edukativnih radionica, do razgovora, promocija i muzičkog programa.

- Za kraj bih se osvrnula na činjenicu da ovakav programski pristup potvrđuje da je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske otvoren i živ kulturni prostor, koji njeguje međunarodne saradnje, razvija savremenu umjetničku scenu, te da kroz kontinuiranu saradnju sa učenicima, nastavnicima i lokalnim zajednicama podstiče aktivno učešće mladih u razumijevanju savremene interpretacije kulturne baštine. Iz ovih razloga muzeji, uključujući i naš, imaju ključnu ulogu u stvaranju prostora u kojem se publika ne doživljava samo kao posmatrač, već kao aktivni učesnik kulturnog života. Oni doprinose oblikovanju savremenog kulturnog identiteta zajednice, jačajući osjećaj pripadnosti, otvorenosti i dijaloga kroz umjetnost - zaključuje Vujković.