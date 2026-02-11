Baletna predstava "Sjećaš li se… Dolly Bell?" u četvrtak na sceni NPS

U četvrtak sa početkom u 19:30 sati, na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, bit će izveden balet "Sjećaš li se… Sjećaš li se Dolly Bell?“, kompozitora Alexandera Balanescua, u koreografiji, režiji i dramaturškom konceptu Staše Zurovca.

U naslovnim ulogama uživat ćemo u igri Masafumi Okuzona u liku Sabahudina-Dine Zolja I Tamare Ljubičić koja će iznijeti lik Dolly Bell.

Ostatak podjele čine: Selma Efendić, Denis Zhuchenko, Mihail Mateescu, Bulat Gareev, Admir Kalkan, Boris Vidaković, Amina Sulejmanagić, Sabina Sokolović, Ekaterina Vereshchagina, Lejla Bajramović, Nataša Gaponko, Nadža Pušilo, Dalila Kaučić, Goran Staniškovski, Til Čmančanin, Selma Štrbo Arnautović, Dora Kos, Darika Dunganova, Evgeny Gaponko, Luisa Escamilla Rodriguez i Toko Tatekawa.

U predstavi učestvuje baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo. Govoreći o radu na ovom baletskom ostvarenju, koreograf Staša Zurovac istakao je da ga je Sidranov tekst prvenstveno privukao kao naslov snažno upisan u kolektivno sjećanje.

"Koreografija u simbiozi s plesom, a dodatno udružena s literarnim predloškom, predstavlja zadatak koji podrazumijeva potragu za adekvatnim jezikom kojim bi se tom fantastičnom djelu odala počast, ali i ponudila nova vrsta umjetničkog uskrsnuća. Kroz svojevrstan sublimat umjetničke stvarnosti, ona potiče sjećanje, ali i nastoji ponuditi novu vrijednost gledaocu koji ne poznaje djelo, dajući mu jednaku mogućnost da ga doživi i razumije. Koreografija nije samo oblikovanje plesnih pokreta na muziku – ona je i muzika i tijelo, I kostim i scenografija, i svjetlo i dramaturgija, gotovo sve što čini jednu predstavu, jer je riječ o neverbalnom svijetu kreacije. Sidranov svijet izuzetno je bogat, kako literarnim jezikom punim poezije čovjeka, prostora i vremena, tako i likovnošću ambijenta, a ponajviše dubokim suosjećanjem s emocijom običnog čovjeka kojeg je zadesio svijet te priče“, izjavio je Zurovac.

Kostimografska rješenja potpisuje Bjanka Adžić-Ursulov, dok je scenografiju kreirao Josip Lovrenović. Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo dostupne su online putem zvanične web-stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba, kao I direktno na blagajni Narodnog pozorišta.