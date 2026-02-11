Večeras jedinstvena predstava „Ro i Juju“: Svijet Šekspira na klaunski način





Šta se desi kada klaunovi uđu u svijet klasika „Romeo i Julija“, publika će moći saznati u večeras, 11. februara, u 19.30 sati. Tada će Narodno pozorište Sarajevo izvesti predstavu „Ro i Juju“ autorice i režiserke Li Delong (Lee).

Čisto i iskreno

U predstavi nastupaju Mediha Musliović, Dino Bajrović, Mona Muratović, Aida Bukva, Merima Lepić-Redžepović, Alen Konjicija i Faruk Hajdarević. Muziku izvode Dario Kos i Vedran Vujica.

Radnja prati filmski set. Rediteljica s vizijom, ali bez budžeta, asistentica s notesom, filmska zvijezda, spremačice koje sanjaju o svojim minutama slave, tehničari koji stvaraju nered... Svi donose svoje strasti i izazove u svijet haosa, u kojem i najmanji problem postaje ogroman. Upravo tu Ro i Juju otkrivaju jedno drugo i podsjećaju na ljubav – onu čistu i iskrenu, pojasnila je Emina Omerović.

Glumački izazov

Glumica Merima Lepić-Redžepović za „Avaz“ ističe:

- Pozorišni klaun je iznimno zahtjevna teatarska forma i samim tim je veliki izazov. Postoji pravilo da dobar klaun oduvijek znači dobar glumac. Upustivši se u dekonstrukciju Šekspira (Shakespeare) i to sve tehnikom pozorišnog klauna, Li Delong je pred nas stavila ogroman izazov, ali i veliku satisfakciju. U tom smislu, kao glumački izazov, jako sam se pronalazila jer ta vrsta istraživanja poziva na napredak. Kroz duhovita rješenja govori se o ljubavi i upornosti. 'Ro i Juju' je drugačija od klasičnog dramskog teksta, ali tehnika koju ima je zastupljena na velikim evropskim scenama, tako da se ne razlikuje samo po iznimno zahtjevnim glumačkim sredstvima u čije istraživanje se mnogi glumci ne upuste nikada, nego i po tome što je to trenutno jedina ovakva predstava u Bosni i Hercegovini.

Kompozitor i tekstopisac pjesama je Darko Rundek, muziku i zvučnu podlogu potpisuje Li Delong, a scenografiju i kostime uradila je Sanja Džeba. Dizajn maski osmislila je Johana Basi (Joanna Bassi).

Ulaznice za predstave Narodnog pozorišta dostupne su online ili direktno na blagajni.