Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U SARTR-u večeras drama "Bullying Collection"

JU Centar kulture i mladih prikazuje komediju "Ženski orkestar"

Scena iz drame “Bullying Collection”. Sartr.ba

I. P.

12.2.2026

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20:00 sati, upriličit će dramu “Bullying Collection” Sama Guzmana, Iana Mekvetija (McWethy), Aleša Kurta i Nejre Babić.

Reditelj je Aleš Kurt, a igraju: Selma Alispahić, Mirela Lambić, Jasenko Pašić, Maja Salkić, Sead Pandur, Davor Sabo, Adnan Kreso i Vanja Matović.

U JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, u 20:00 sati, na repertoaru je komedija "Ženski orkestar", koja dočarava svijet kafane "Kod Cicane", gdje se uz turbofolk hitove otkrivaju nimalo lijepe životne priče likova.

Koncept predstave potpisuje Adis Omerović, tekst je adaptirala Džejna Hodžić, a uloge tumače: Mirna Jogunčić, Elma Fetić, Armin Omerović, Riad Avdić, Dušan Arnaut i Adis Omerović.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KOMEDIJA
# JU CENTAR ZA KULTURU
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.