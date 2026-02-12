U SARTR-u večeras drama "Bullying Collection"

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20:00 sati, upriličit će dramu “Bullying Collection” Sama Guzmana, Iana Mekvetija (McWethy), Aleša Kurta i Nejre Babić.

Reditelj je Aleš Kurt, a igraju: Selma Alispahić, Mirela Lambić, Jasenko Pašić, Maja Salkić, Sead Pandur, Davor Sabo, Adnan Kreso i Vanja Matović.

U JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, u 20:00 sati, na repertoaru je komedija "Ženski orkestar", koja dočarava svijet kafane "Kod Cicane", gdje se uz turbofolk hitove otkrivaju nimalo lijepe životne priče likova.

Koncept predstave potpisuje Adis Omerović, tekst je adaptirala Džejna Hodžić, a uloge tumače: Mirna Jogunčić, Elma Fetić, Armin Omerović, Riad Avdić, Dušan Arnaut i Adis Omerović.