Denis Čerevičko, prvak Baleta Bečke državne opere gost je pedagog u Narodnom pozorištu Sarajevo

Baletne umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo u naredne dvije sedmice sarađivat će s gostujućim baletnim pedagogom Denisom Čerevičkom (Denys Cherevychko), jednim od najznačajnijih i svjetski najprepoznatljivijih baletskih umjetnika. Rođen u Donjecku, u Ukrajini, Denis je svoj put ka baletu započeo kroz narodnu igru, a njegov talenat i radna etika osigurali su mu mjesto na najprestižnijim svjetskim scenama.

Od 2006. godine član je Baleta Bečke državne opere (Vienna State Ballet), a od 2012. nosi titulu prvaka Baleta. Tokom bogate karijere ostvario je impresivan repertoar od više od šezdeset klasičnih, neoklasičnih i savremenih baletskih naslova, među kojima se posebno izdvajaju „Evgenij Onjegin (Evgeny Onegin)“, „Don Kihot (Don Quijote)“, „Dragulji (Jewels)“ i „Eden | Eden (Eden|Eden)“. Gostovao je na pozornicama širom svijeta, od Tokija do Njujorka (New York), sarađujući s renomiranim umjetnicama poput Jane Salenko (Iana Salenko), Maje Mahateli (Maia Makhateli) i Marije Kočetkove (Maria Kochetkova).

Tokom svog prvog boravka u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, baletski prvak Denis Čerevičko (Denys Cherevychko) istakao je da je došao na ljubazan poziv Jevgenija Gaponka (Evgeny Gaponko), direktora Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, te da je s posebnom radošću prihvatio priliku da radi s ansamblom.

– Baletni igrači Narodnog pozorišta Sarajevo dočekali su me s toplinom i izraženom željom za napredovanjem, stvarajući radnu atmosferu koja je istovremeno fokusirana i velikodušna. Podučavanje u ovakvom umjetničkom kontekstu uvijek me iznova obogaćuje – kazao je Čerevičko.

Denis Čerevičko (Denys Cherevychko) vjeruje da balet nije samo tehnička vještina, već komunikacija kroz pokret. Osnivač je brenda „Balans baj Čerevičko (Balance by Cherevychko)“, posvećenog performanskom coutureu za muškarce, te djeluje kao mentor kroz platformu „Kor de Bale (Core de Ballet)“.

– Rad s međunarodnim baletskim prvakom Denisom Čerevičkom velika je čast i inspiracija za Balet Narodnog pozorišta Sarajevo – izjavio je umjetnički direktor Baleta Jevgenij Gaponko (Evgeny Gaponko).

Umjetnički rad Denisa Čerevička (Denys Cherevychko) prepoznat je kroz brojne nagrade, uključujući medalje na međunarodnim takmičenjima u Varni (Varna), Džeksonu (Jackson) i Koreji, kao i nominaciju za prestižnu nagradu „Pri Benoa de la Dans (Prix Benois de la Danse)“.