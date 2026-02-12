U Tuzli održana promocija knjige "Bošnjaci u Republici Turskoj – Karamursel i Halilbejli"





U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (RO VKBI) Tuzla, večeras je u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla održana promocija knjige „Bošnjaci u Republici Turskoj – Karamursel i Halilbejli“ autora Zlatka Hadžiomerovića.

Promocija je okupila brojne posjetioce, predstavnike akademske zajednice, kulturnog i javnog života, kao i građane zainteresirane za historiju i identitet bošnjačkog naroda. Događaj je održan pod pokroviteljstvom Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca regije Tuzla, čiji je predsjednik prof. dr. Omer Kovčić.

Knjiga autora Zlatka Hadžiomerovića donosi vrijedan i detaljan historijski prikaz bošnjačkog iseljeništva u Republici Turskoj, s posebnim fokusom na mjesta Karamursel i Halilbejli. Kroz arhivsku građu, svjedočanstva i istraživački rad, autor osvjetljava procese migracija, očuvanja identiteta te kulturnog i kolektivnog pamćenja Bošnjaka koji su tokom historijskih okolnosti napustili Bosnu i Hercegovinu i nastanili se na području današnje Republike Turske.

Istaknuto je da knjiga predstavlja značajan doprinos razumijevanju bošnjačke dijaspore, kao i jačanju veza između domovine i iseljeništva. Posebno je naglašena važnost njegovanja historijskog pamćenja i očuvanja identiteta kroz naučna i publicistička djela poput ovog.

Predsjednik RO VKBI Tuzla, prof. dr. Omer Kovčić, istakao je da promocija ove knjige predstavlja važan kulturni i historijski događaj za zajednicu, te da djelo svjedoči o trajnim vezama bošnjačkog naroda sa Republikom Turskom, čuvanju identiteta, jezika i tradicije kroz generacije, kao i o snazi naroda koji i daleko od domovine ostaje vjeran svojim korijenima.

- Naša je obaveza da istražujemo, bilježimo i afirmišemo historiju Bošnjaka ma gdje živjeli. Ova knjiga je most između domovine i dijaspore, ali i podsjetnik da je identitet vrijednost koja se njeguje znanjem i kulturom - poručio je prof. dr. Kovčić.

Večerašnja promocija još jednom je potvrdila opredijeljenost RO VKBI Tuzla da kroz kulturne i naučne sadržaje doprinosi afirmaciji bošnjačkog identiteta, historije i intelektualne misli u Tuzli i šire.