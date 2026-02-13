Večeras u Kamernom teatru 55 komedija "Ih, kako bih te ja"

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20:00 sati, bit će upriličena urnebesna hit komedija "Ih, kako bih te ja".

U predstavi igraju dva izvrsna glumca Vuk Marinić i Amar Selimović, te Jasna Ornela Bery, jedna od naših najpoznatijih i najpriznatijih glumica, u posljednje vrijeme široj publici prepozntljiva po legendarnoj ulozi Bahre u seriji "Dva smo svijeta različita".

Predstavu je režirao Irfan Avdić.

Veliki uspjeh

- Hit komedija "Ih, kako bih te ja", čiji sam ja i producent, postigla je veliki uspjeh i naišla na odličan prijem i interakciju kod publike koja ju je svaki put nagrađivala salvama smijeha i učestalim aplauzima. U ovoj adaptaciji sve je na beskrajno duhovit način povezano sa scenama predstave u predstavi, inspirisanim mojom karijerom, tačnije slikom koju drugi imaju o meni.

Zahvaljujući dramaturzima Vuku Mariniću i Vedrani Božinović, sve je oblikovano u konceptu proslave mog jubileja, mog odnosa prema teatru, glumi, karijeri, mlađim kolegama, muškarcima – kaže za “Avaz” glumica Jasna Bery.

Predstava je namijenjena široj publici, odnosno građanima svih uzrasta, a naredno prikazivanje, također u Kamernom teatru 55, bit će upriličeno 19. marta u 20:00 sati..

Ulaznice se mogu kupiti putem sistema kupikartu.ba ili na njihovim prodajnim mjestima: BKC (Bosanski kulturni centar) i Plato Skenderija.